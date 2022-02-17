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Женский масс-старт по биатлону перенесен на Олимпиаде перенесен с 19-го на 18-е февраля

17.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женский масс-старт по биатлону перенесен на Олимпиаде перенесен с 19-го на 18-е февраля

Сегодня утром стало известно, что в биатлонной программе олимпийских соревнований вновь произошли изменения: женский масс-старт перенесен. 

Гонка пройдет на день раньше – 18-го февраля. Начало – в 10 часов. Такое решение организаторы приняли из-за того, что по прогнозу погоды в субботу ожидается усиление морозов. От Беларуси на старт выйдут Динара Алимбекова и Анна Сола. 

Мужчины разыграют медали в масс-старте в этот же день, начало гонки – в 12 часов. 

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Сегодня утром стало известно, что в биатлонной программе олимпийских соревнований вновь произошли изменения: женский масс-старт перенесен.  Гонка пройдет на день...
 
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