Женский масс-старт по биатлону перенесен на Олимпиаде перенесен с 19-го на 18-е февраля

Источник материала: ОНТ

Сегодня утром стало известно, что в биатлонной программе олимпийских соревнований вновь произошли изменения: женский масс-старт перенесен.

Гонка пройдет на день раньше – 18-го февраля. Начало – в 10 часов. Такое решение организаторы приняли из-за того, что по прогнозу погоды в субботу ожидается усиление морозов. От Беларуси на старт выйдут Динара Алимбекова и Анна Сола.

Мужчины разыграют медали в масс-старте в этот же день, начало гонки – в 12 часов.

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