|
Женский масс-старт по биатлону перенесен на Олимпиаде перенесен с 19-го на 18-е февраля
Источник материала: ОНТ
Сегодня утром стало известно, что в биатлонной программе олимпийских соревнований вновь произошли изменения: женский масс-старт перенесен.
Гонка пройдет на день раньше – 18-го февраля. Начало – в 10 часов. Такое решение организаторы приняли из-за того, что по прогнозу погоды в субботу ожидается усиление морозов. От Беларуси на старт выйдут Динара Алимбекова и Анна Сола.
Мужчины разыграют медали в масс-старте в этот же день, начало гонки – в 12 часов.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня утром стало известно, что в биатлонной программе олимпийских соревнований вновь произошли изменения: женский масс-старт перенесен. Гонка пройдет на день...
|
Архив (Разное)