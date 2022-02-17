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Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию
Источник материала: ОНТ
Внимание огромного количества болельщиков сегодня было приковано к произвольной программе в соревнованиях фигуристок.
Александра Трусова единственная в истории женского фигурного катания исполнила пять четверных прыжков. И при этом не упала. По сумме двух программ она получила почти 252 балла. Далее был идеальный прокат Анны Щербаковой, которая также сделала несколько элементов ультра-сложности и обошла Трусову на пять баллов.
Единственной, кому не удалось в этот вечер почти ничего, стала Камила Валиева. Она несколько раз очень сильно ошиблась, были и падения почти на каждом элементе. Судьи оценили россиянку строго — это лишь 4-е место. Бронза досталась японке Каори Сакамото. Хороший результат показала и белорусская спортсменка Виктория Сафонова. Наша фигуристка набрала в сумме 184,83 балла и расположилась в итоговом протоколе на 13-м месте.
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Внимание огромного количества болельщиков сегодня было приковано к произвольной программе в соревнованиях фигуристок. Александра Трусова единственная в истории...
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