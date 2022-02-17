Рукопись «Маленького принца» впервые представили на выставке в Париже

Источник материала: ОНТ

Трогательно и красиво! Рукопись «Маленького принца» впервые представлена в Париже на выставке, посвященной сказке Сент-Экзюпери.

Он написал ее в 1942 году в США, куда временно уехал после оккупации Франции нацистами. Рукопись хранилась в библиотеке в Нью-Йорке. Также на выставке неизданные рисунки и наброски Экзюпери. Он известен как писатель и летчик, но здесь раскрывается как иллюстратор, говорят создатели экспозиции.

Подписывайтесь на нас в Telegram