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Рукопись «Маленького принца» впервые представили на выставке в Париже
Источник материала: ОНТ
Трогательно и красиво! Рукопись «Маленького принца» впервые представлена в Париже на выставке, посвященной сказке Сент-Экзюпери.
Он написал ее в 1942 году в США, куда временно уехал после оккупации Франции нацистами. Рукопись хранилась в библиотеке в Нью-Йорке. Также на выставке неизданные рисунки и наброски Экзюпери. Он известен как писатель и летчик, но здесь раскрывается как иллюстратор, говорят создатели экспозиции.
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Трогательно и красиво! Рукопись «Маленького принца» впервые представлена в Париже на выставке, посвященной сказке Сент-Экзюпери. Он написал ее в 1942 году в США,...
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