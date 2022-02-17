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Рукопись «Маленького принца» впервые представили на выставке в Париже

17.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рукопись «Маленького принца» впервые представили на выставке в Париже

Трогательно и красиво! Рукопись «Маленького принца» впервые представлена в Париже на выставке, посвященной сказке Сент-Экзюпери.  

Он написал ее в 1942 году в США, куда временно уехал после оккупации Франции нацистами. Рукопись хранилась в библиотеке в Нью-Йорке. Также на выставке неизданные рисунки и наброски Экзюпери. Он известен как писатель и летчик, но здесь раскрывается как иллюстратор, говорят создатели экспозиции.

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Трогательно и красиво! Рукопись «Маленького принца» впервые представлена в Париже на выставке, посвященной сказке Сент-Экзюпери.   Он написал ее в 1942 году в США,...
 
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