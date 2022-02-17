Гороскоп на 18 февраля: у Дев – мелкие трудности, хороший день у Овнов, Ракам лучше не вступать в дебаты

Источник материала: ОНТ

Звёзды обещают Овнам хороший день. Работа потребует от вас энергичности. После обеда постарайтесь не тратить деньги на вещи, которые вам не нужны.

Тельцам необходимо сконцентрировать своё внимание на семейных делах. Чтобы не испортить отношения с близкими людьми, сохраняйте душевное спокойствие.

Насыщенный на события день потребует от Близнецов особой целеустремлённости. Сегодня вы готовы пойти на любую авантюру, чтобы выделиться среди коллег.

Звёзды советуют Ракам оставаться в стороне от дискуссий и не вступать в дебаты. Кто-то может сознательно затрагивать ваши деловые интересы, вызывая на спор.

Львы, день не располагает к большим физическим и умственным нагрузкам. Постарайтесь не терять чувство юмора. Оптимизм поможет вам сохранить веру в будущий успех.

У Дев есть риск столкнуться с мелкими трудностями. Даже при спокойном течении событий вы будете испытывать внутреннее беспокойство.

Весы продолжат марафон за прибылью. Если у вас есть возможность проверить, верен ли шаг, который вы собираетесь предпринять, то не упускайте этого момента.

Всё, что сегодня будет происходить у Скорпионов, принесёт положительные эмоции. Звёзды будут содействовать вашим встречам, покупкам, поездкам.

События могут сложиться в логичную картину дня у Стрельцов. Вчерашние вопросы решатся сами собой, а любые дела, где потребуется коммуникабельность, станут успешными.

Активные Козероги намерены быть в центре событий. День удачный для посреднической деятельности и переговоров. До воплощения вашей мечты осталось немного времени.

Разговор по душам поможет Водолеям исправить сомнительную ситуацию. Не следует терзать себя за ошибки прошлого, если отношения стали сложными.

Особым магнетизмом звёзды наделили Рыб. Новые знакомства станут для вас весьма полезными. Постарайтесь использовать в своих интересах любые возможности.

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