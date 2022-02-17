Роман Головченко посетил «Гродно Азот»

Источник материала: ОНТ

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Растет спрос на белорусскую продукцию, а экономика чувствует себя уверенно. Об этом сегодня заявил премьер-министр во время посещения предприятия «Гродно Азот».

Сейчас здесь проходит реконструкция. Задача модернизировать производства поставлена ещё в 2018-м. Это нужно в первую очередь чтобы увеличить выпуск карбамида и аммиака – удобрений, которые пользуются наибольшим спросом. Модернизация должна завершиться в период с 24-го по 26-й год. Такой срок установили, чтобы не останавливать действующие производства, а проводить реконструкцию параллельно. Также на предприятии строят новый азотный комплекс. Это масштабный и дорогостоящий проект.

Внимание премьер-министра – и сохранению историко-культурного наследия. В Гродно завершена первая очередь реконструкции одной из старейших крепостей Беларуси – Старого Замка. В этом году на восстановление выделят еще два миллиона рублей. Восстановление исторических достопримечательностей идет по всей стране. В новом году на это уже направили 12 миллионов рублей.

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