|
Заняла четвертое место: Камила Валиева заплакала после проката произвольной программы на Олимпиаде
Источник материала: ОНТ
Российская фигуристка Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, стала четвертой после проката произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине,
Во время исполнения тройного сальхова и четверного тулупа 15-летняя фигуристка допустила ошибки. В ожидании оценок Камила Валиева не сдержала слез.
Золотую медаль на Олимпиаде одержала российская фигуристка Анна Щербакова, серебро завоевала россиянка Александра Трусова, бронзу – японка Каори Сакамото.
Фото: Instagram / kamilavalieva26
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская фигуристка Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, стала четвертой после проката произвольной программы на Олимпийских играх в...
|
Архив (Разное)