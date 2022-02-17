Заняла четвертое место: Камила Валиева заплакала после проката произвольной программы на Олимпиаде

Источник материала: ОНТ

Российская фигуристка Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, стала четвертой после проката произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине, пишет RT.

Во время исполнения тройного сальхова и четверного тулупа 15-летняя фигуристка допустила ошибки. В ожидании оценок Камила Валиева не сдержала слез.

Золотую медаль на Олимпиаде одержала российская фигуристка Анна Щербакова, серебро завоевала россиянка Александра Трусова, бронзу – японка Каори Сакамото.

Фото: Instagram / kamilavalieva26

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