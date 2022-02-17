﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Заняла четвертое место: Камила Валиева заплакала после проката произвольной программы на Олимпиаде

17.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Заняла четвертое место: Камила Валиева заплакала после проката произвольной программы на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, стала четвертой после проката произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине, пишет RT.

Во время исполнения тройного сальхова и четверного тулупа 15-летняя фигуристка допустила ошибки. В ожидании оценок Камила Валиева не сдержала слез.

Золотую медаль на Олимпиаде одержала российская фигуристка Анна Щербакова, серебро завоевала россиянка Александра Трусова, бронзу – японка Каори Сакамото.

Фото: Instagram / kamilavalieva26

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская фигуристка Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, стала четвертой после проката произвольной программы на Олимпийских играх в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В ЛНР и ДНР сообщают об обстрелах со стороны Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by