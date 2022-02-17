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Часть фасада дома упала девушке на голову в Москве
Источник материала: ОНТ
На 1-й Тверской-Ямской улице в Москве часть фасада дома обрушилась на голову 20-летней девушке,
Девушка получила ушибы в области головы, плеча и груди. Пострадавшую госпитализировали.
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На 1-й Тверской-Ямской улице в Москве часть фасада дома обрушилась на голову 20-летней девушке, пишет издание «Известия». Девушка получила ушибы в области головы,...
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