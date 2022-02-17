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Часть фасада дома упала девушке на голову в Москве

17.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Часть фасада дома упала девушке на голову в Москве

На 1-й Тверской-Ямской улице в Москве часть фасада дома обрушилась на голову 20-летней девушке, пишет издание «Известия». 

Девушка получила ушибы в области головы, плеча и груди. Пострадавшую госпитализировали. 

Ранее сообщалось, что в Ярославской области лавина снега упала с крыши на женщину с ребенком. Мать получила травмы шеи. Ребенка женщина закрыла собой. 

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На 1-й Тверской-Ямской улице в Москве часть фасада дома обрушилась на голову 20-летней девушке, пишет издание «Известия».  Девушка получила ушибы в области головы,...
 
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