Часть фасада дома упала девушке на голову в Москве

Источник материала: ОНТ

На 1-й Тверской-Ямской улице в Москве часть фасада дома обрушилась на голову 20-летней девушке, пишет издание «Известия».

Девушка получила ушибы в области головы, плеча и груди. Пострадавшую госпитализировали.

Ранее сообщалось , что в Ярославской области лавина снега упала с крыши на женщину с ребенком. Мать получила травмы шеи. Ребенка женщина закрыла собой.

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