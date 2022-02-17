Дожди, сильный ветер и гололедица: прогноз погоды на пятницу и выходные в Беларуси

Источник материала: ОНТ

В ближайшие дни чрезвычайно высокая активность атлантических циклонов принесет неустойчивую, с осадками и очень ветреную погоду. Наиболее сложные погодные условия ожидаются в субботу.





Завтра, 18 февраля, за погоду продолжит отвечать тыловая часть циклона по имени «Иления» с центром над Финским заливом. Из-за чего небо будет хмуриться, пройдут осадки в сопровождении сильного ветра, что, впрочем, не помешает температурному фону опережать календарь на полтора месяца.

В пятницу будет облачно с прояснениями. На большей части страны – кратковременный дождь, мокрый снег. Влажность поднимется до 90 процентов. Ночью и утром – слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный порывистый, временами сильный порывистый. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

Температура воздуха утром – от -1°C по северо-востоку до +3°C – по западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов холоднее. В середине дня столбики термометров на отметках от +2°C в северо-восточных районах до +5°C – в западных. К вечеру – от нуля по Витебской и Могилевской областям до +3°C – по Гродненской.

Наиболее сложная ситуация будет в субботу, 19 февраля. Ожидается смещение очень активного и быстрого циклона с Дании на территорию Латвии. В Беларусь он принесет усиление ветра порывами до 15–24 метров в секунду, а в юго-западных районах – до 28°C. Мокрый снег, дождь. Температура воздуха ночью – от -2°C по востоку до +5°C – по западу, днем – +2…+7°C, по югу – до +9°C. Сильный порывистый ветер сохранится и в воскресенье.

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