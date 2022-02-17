В Гродненской области раскрыли схему крупной налоговой махинации. Мошенникам грозит до 10 лет тюрьмы

Источник материала: ОНТ

Белорусские апельсины, персики и даже киви. Схему крупной налоговой махинации раскрыла финансовая милиция Комитета госконтроля Гродненской области. Группа действовала на территории Беларуси и России.

Дело – из категории сложных экономических финансовых расследований. В преступной группировке было 9 жителей Гродно и Бреста, и работали они более трех лет. Задействовали реквизиты 5 коммерческих структур Гродненской области. По теневым схемам преступники ввозили в Беларусь из Европы овощи и фрукты, которые считались санкционными и были под запретом в России. Там продукция продавалась уже под брендами белорусских хозяйств. Выручки от продажи санкционных товаров мошенникам оказалось мало. Они реализовали еще более сложную схему по незаконному возврату из бюджета НДС на эту же продукцию.

Ярослав Кавецкий, заместитель начальника управления департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси по Гродненской области: «Продукция показывалась для реализации на территории нашей страны. На самом деле она вывозилась в Российскую Федерацию и перепродавалась. Однако в бухгалтерскую и налоговую отчетность коммерческих структур помещались фиктивные документы о том, что продукция реализовывалась на территории Республики Беларусь. Использование такой схемы позволяло участникам преступной группы предоставлять в налоговые органы нашей страны документы для возврата из бюджета налога на добавленную стоимость».

Роли участников группировки были строго распределены. Некоторые искали клиентов и разрабатывали логистику, другие подделывали документы для налоговой. Сейчас склады, где хранилась продукция, опечатаны. Благодаря вмешательству финансовой милиции при участии налоговой инспекции Гродненской области удалось предотвратить перечисление на счета подконтрольных аферистам компаний почти трёх с половиной миллионов рублей из бюджета. Возбуждено 4 уголовных дела. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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