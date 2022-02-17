Лукашенко: Западу вместе с руководством Украины надо признать, что они сели в лужу! Президент посетил военные учения «Союзная решимость»

Источник материала: ОНТ

Ракетные войска, артиллерия и авиация на полигоне «Осиповичский» разыграли один из тактических эпизодов военного учения. Оценить «Союзную решимость» в Могилевскую область прибыл Александр Лукашенко. До окончания манёвров президенты Беларуси и России ещё проинспектируют их вместе.

Глава белорусского государства подчеркнул: дальнейшие действия совместной группировки войск завтра в Москве обсудят с Владимиром Путиным. Да и вообще, как долго российские военные будут на территории нашего государства – это решение не в компетенции третьих стран. Александр Лукашенко заявил об этом журналистам. На полигоне была не только белорусская пресса, но и 30 представителей иностранных СМИ. Поэтому Президенту пришлось комментировать и очевидно надуманное вторжение в Украину. Ядерное оружие, повестка переговоров в Москве, собирается ли белорусский Президент признавать Луганскую и Донецкую народные республики – все подробности у Натальи Тарасюк.

От взрывов сотрясается земля. Воздух разрезает пронзительный гул. Так выглядит «Союзная решимость»: десятки единиц техники, авиации, полигоны и аэродромы в разных точках страны. Военные Беларуси и России используют и проверенные годами системы вооружения и новинки, в том числе российского военпрома. Все, что нужно для демонстрации союзных боевых возможностей. И чем меньше времени до завершения учений (а они носят исключительно оборонительный характер, но, согласитесь, логичны в условиях расширения и оружейной накачки со стороны НАТО), тем больше мировая пресса ждала инспекции Главнокомандующего.

Ливень, мокрый снег, сильный ветер. Условия – что надо для проверки союзной силы и выносливости. Где и как – сразу по прилету Президенту подробно докладывают о позициях.

И что называется, для затравки. Александр Лукашенко затем отправляется оценить слаженность ракетных комплексов – белорусского «Полонеза» и российского «Искандера». Все четко и слаженно, но нет предела совершенству.

Дальше – больше. И решительнее. Александр Лукашенко перемещается в командный пункт, чтобы оценить синхронизацию сил уже в розыгрыше тактических действий. И хотя это всего лишь эпизод учений, но он точно дает представление, на что способны армии двух стран. А состав участников такой: ракетные войска и артиллерия, авиация Союзного государства, подразделения ВДВ Вооруженных Сил России. Им предстоит противостоять условному противнику, который по сценарию высадился в районе позиций наших реактивных и ракетных подразделений.

Но «воздушный десант» не дремлет. И, просчитав возможные шаги врага, выдвигается наперерез, чтобы занять позицию для обороны. В небе – истребители СУ-35С.

Противник еще не повержен, и в дело вступают реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган». Свое название техника оправдывает и наносит удар за ударом по колоннам противника.

Наших артиллеристов поддерживают и с воздуха. Ракетно-бомбовые удары наносят Як-130 и Су-25. Спешат на помощь и ударные вертолеты Ми-24. Переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», самоходные артиллерийские установки «Нона» – у условного противника ни единого шанса.

Силы союзников не подвели – оценка от Главнокомандующего. Совсем другую, еще до начала учения, давали западные страны. Наши маневры, еще задолго до первого залпа, отозвались громким информационным и фейковым эхом. Впрочем, учения, а тем более реальный бой, это ведь не сотрясать цифровой воздух!

И пока союзники вновь и вновь акцентировали на защите и обороне, на Западе твердили о своем – о конфронтации и наступлении. И это при том, что за «Союзной решимостью» все эти дни время наблюдал «десант» зарубежной прессы. Интересно, как часто журналистам на демократическом Западе выпадает такое редакционное задание? И уж тем более вот так лично пообщаться с Главнокомандующим.

Задать вопрос Президенту Беларуси смогли и представители зарубежных СМИ. Впрочем, и темы, и риторика западных журналистов – традиционная. В последнее время, например, американское CNN отсутствие сенсаций все чаще компенсирует фейками. И вопросы – соответствующие.

Угроза вторжения в Киев – реальная, похоже не спрашивает, а настаивает американский журналист. И это, когда «войну» просрочили. «Грош цена таким разведданным», – скажет Александр Лукашенко.

Как бы там ни было, в Беларуси и лично в Александре Лукашенко западная пресса видят миротворца. Рычаги влияния есть, и карту мира может разыграть именно Минск. Как уже было неоднократно.

И, пожалуй, самый традиционный и частый вопрос от западных СМИ – сколько еще Президент намерен оставаться на своем посту. Ответ – достойный – это точно решать не Западу, который не снимает с прицела Беларусь.

Интересовались журналисты и деталями предстоящей встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина – она уже завтра. До каких заявлений вести обратный отсчет?

Не обошли журналисты и тему Донбасса. Вопрос статуса непризнанных ДНР и ЛНР крайне волнует Запад. По словам Президента, Беларусь и Россия будут совместно обсуждать необходимость их признания.

И, пожалуй, главная страшилка коллективного запада, и в то же время теоретически, да и практически, основной элемент сдерживания агрессии НАТО – ядерное оружие.

Еще одно заявление Александр Лукашенко – часть боеприпасов после учений может остаться в Беларуси. Впрочем, вряд ли даже такой арсенал сравним с сотнями тонн оружия, которым НАТО спецрейсами накачивает Прибалтику, Польшу и Украину.

Видит Александр Лукашенко в будущем на вооружении белорусской армии и «Искандеры». И тут нужен серьезный подход – совместный учебный центр. И это понятно. К обороне нужно быть готовыми. Иначе нельзя. Ведь всегда есть вероятность, что условный противник может стать реальным. И нужно не проморгать. Об этом Президент говорил не раз. Горький исторический опыт есть. Потомкам победителей следует быть начеку.

Часть полигона располагается на месте деревни, сожженной во время карательной операции немецко-фашистскими захватчиками. Символично, что сейчас здесь учатся военные, белорусские и российские, чтобы на случай агрессии защитить мир, завоеванный нашими предками. Маневры – очередной сигнал Западу. Хватит нагнетать! Информационная война, которую он ведет, объявляя фейковые даты начала мифического вторжения, не имеет ничего общего ни с реальными боевыми действиями, ни с учениями. Но Беларусь и Россия готовы отстаивать свои интересы.

И вместе принимать решения. Относительно расклада и военных, и политических сил. Оценку «Союзной решимости» поставят после завершения – 20-го февраля. Но промежуточные итоги, возможно, Президенты Беларуси и России подведут уже завтра.

Фото: БЕЛТА

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