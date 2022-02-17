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Диетолог раскрыла секрет полезного борща

17.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Диетолог раскрыла секрет полезного борща

Чтобы борщ был более полезным, лучше не варить его на мясном бульоне, а делать вегетарианским. Так в блюде сохранятся микроэлементы и клетчатка. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в эфире радиостанции «Говорит Москва». 

Диетолог порекомендовала варить мясо отдельно и добавлять  его в борщ без бульона.

Фото: pexels

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Чтобы борщ был более полезным, лучше не варить его на мясном бульоне, а делать вегетарианским. Так в блюде сохранятся микроэлементы и клетчатка. Об этом рассказала...
 
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