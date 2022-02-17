|
Диетолог раскрыла секрет полезного борща
Источник материала: ОНТ
Чтобы борщ был более полезным, лучше не варить его на мясном бульоне, а делать вегетарианским. Так в блюде сохранятся микроэлементы и клетчатка. Об этом
Диетолог порекомендовала варить мясо отдельно и добавлять его в борщ без бульона.
Фото: pexels
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы борщ был более полезным, лучше не варить его на мясном бульоне, а делать вегетарианским. Так в блюде сохранятся микроэлементы и клетчатка. Об этом рассказала...
|
Архив (Разное)