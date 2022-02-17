Диетолог раскрыла секрет полезного борща

Источник материала: ОНТ

Чтобы борщ был более полезным, лучше не варить его на мясном бульоне, а делать вегетарианским. Так в блюде сохранятся микроэлементы и клетчатка. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Диетолог порекомендовала варить мясо отдельно и добавлять его в борщ без бульона.

Фото: pexels

Подписывайтесь на нас в Telegram