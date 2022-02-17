Как такое возможно? Блогерша изменила свою внешность с помощью мейкапа. Результат ошеломит вас!

Источник материала: ОНТ

Девушка разместила в TikTok ролик, в котором показала свое преображение с помощью макияжа.

Автор видео появилась в кадре без косметики. Затем девушка показала результат, опустив при этом процесс нанесения бьюти-средств. Макияж преобразил пользовательницу TikTok до неузнаваемости. Все это – благодаря тональному крему, контурингу, теням и стрелкам. Также с помощью помады девушка сделала свои губы более объемными. Завершила образ пышная укладка.

Преображение блогерши восхитило пользователей. Ролик посмотрели около 13 млн раз.

Фото: TikTok

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