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Как такое возможно? Блогерша изменила свою внешность с помощью мейкапа. Результат ошеломит вас!

17.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как такое возможно? Блогерша изменила свою внешность с помощью мейкапа. Результат ошеломит вас!

Девушка разместила в TikTok ролик, в котором показала свое преображение с помощью макияжа. 

Автор видео появилась в кадре без косметики. Затем девушка показала результат, опустив при этом процесс нанесения бьюти-средств. Макияж преобразил пользовательницу TikTok до неузнаваемости. Все это – благодаря тональному крему, контурингу, теням и стрелкам. Также с помощью помады девушка сделала свои губы более объемными. Завершила образ пышная укладка. 

Преображение блогерши восхитило пользователей. Ролик посмотрели около 13 млн раз.

Фото: TikTok

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Девушка разместила в TikTok ролик, в котором показала свое преображение с помощью макияжа.  Автор видео появилась в кадре без косметики. Затем девушка показала...
 
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