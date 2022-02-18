На коллегии Министерства информации подвели итоги прошлого года

Источник материала: ОНТ

В преддверии важных политических кампаний информационная безопасность становится главной болевой точкой. О новых вызовах и крайне важных задачах сферы на перспективу сегодня говорили на коллегии Министерства информации.





Заседание прошло в комбинированном формате: в Доме прессы представители регионов подключились к общению онлайн. На встрече обозначили наиболее острые вопросы в сфере и поставили задачи. Первоочередная для белорусских СМИ – трансформация в духе тех вызовов, которые нам предлагает цифровая эпоха, и необходимость развить обратную связь, помогая гражданам в решении проблем и анализируя поступающие запросы и предложения. А журналистам сейчас приходится работать в условиях информационной войны, которая обрушилась против Беларуси и России. В эпоху постправды актуальным остается противодействие фейкам.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси: «Вы находитесь на передовой вот этой информационной войны. В преддверии референдума это противоборство увеличилось, поскольку были выделены деньги. И это видно. По продвижению деструктивного контента, по продвижению лжи на всех цифровых платформах. Люди стали мудрее, в силу житейского опыта поняли, что все то, о чем в 20-м году вызывали за сенсационную правду, оказалась ложью. И уже доверие к таким фейкометам достаточно низкое в нашем обществе».

Подводя итоги прошлого года, министр информации отметил, что в целом отрасль сработала неплохо. Удалось реализовать те проекты, которые наметили в предыдущие годы. Например, медиаизмеритель в радио- и телевизионной среде. Также глава ведомства наградил лучших журналистов по итогам 21-го. Нагрудный знак «Выдатнiк тэлебачання i радыё» получил наш коллега, ведущий популярного общественно-политического ток-шоу «ОбъективНо» Дмитрий Бочков.

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