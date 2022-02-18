Масштабная выставка «Михаил Савицкий. Наследие» открылась в Минске – представлены знаковые полотна

Источник материала: ОНТ

В Минске сегодня открылась масштабная выставка «Михаил Савицкий. Наследие». Оказывается, неизвестного ещё немало. Работы народного художника СССР, Героя Беларуси из музейных и частных собраний представлены накануне его столетия. Линию юбилейной ретроспективы мастера в персональной галерее продолжает экспозиция произведений тех, кого он учил.





«Михаил Савицкий. Наследие». И в этом слове много! Без названия – абсолютная премьера на выставке. Этюды ещё не автора покорившей мир картины «Партизанская мадонна». Для того, кто выжил всем смертям назло, «40-е роковые» закончились за мольбертом в Минском худучилище. А потом был Суриковский институт в Москве.

Галина Ладисова, директор Музея истории города Минска: «Часть семейной коллекции находится на депозите. И это ещё предстоит приобретать. Но, надеемся, что отдельные какие-то работы будут переданы в дар. Племянница по линии Михаила Андреевича Савицкого – Людмила Алексеевна Кирик, она живёт в Хабаровске, и Кристина Евгеньевна Печенька, это тоже племянница, – основные наследники, с которыми мы работаем».

Посетители моногалереи теперь могут обновить свой взгляд на постоянную экспозицию. Знаковые полотна отправились на «гастроли века». Из Брестского музея сюда «Урожай» 67-го года. Нерастиражированные работы – из фондов Музея истории города Минска. Там только живописного наследия классика сурового стиля больше ста единиц.

85x70 сантиметров. 70 – ещё и дата, к которой Савицкому преподнесли холст с автографами учеников. В 95 мастер написал поверх свой портрет с собачкой. Так им суждено быть всегда вместе.

Рентгеном тайну пока не разоблачали. Зрителям предлагают провести параллели между шедеврами руководителя легендарных Творческих академических мастерских и арт-объектами тех, кто в них «набивал руку» с 81 года по 2010-й. Таким Савицкого незадолго до его ухода в вечность запечатлел Лев Гумилевский. Сегодня сын за отца.

Сергей Гумилевский, скульптор: «Выставляется в первый раз именно на этой выставке, именно к столетию. Конечно, мы Михаила Андреевича воспринимали как великого живописца, философа, я бы так сказал. Он очень разбирался в скульптуре. Он её понимал. Понимал суть. Как бы эту тему решил Бурдель, Роден, Майоль. Вот эти фамилии были у него в приоритетах».

Друзей у Савицкого было значительно меньше, чем ценителей его творчества. Уважали даже оппоненты. В искусстве, как и в жизни, народный художник СССР многое смог. Его наследие – для будущего. По заслугам – и честь. Столетие первого и пока единственного среди деятелей культуры Героя Беларуси уже отлито в вечной бронзе.

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