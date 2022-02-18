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Онколог назвала самые частые виды рака у женщин

18.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Онколог назвала самые частые виды рака у женщин

На первом месте по распространенности среди онкозаболеваний у женщин занимает рак молочной железы – 21,7% от всех злокачественных опухолей, заявила онколог и доктор медицинских наук Ольга Кравец. 

Далее идут злокачественные новообразования кожи (кроме меланомы) – 12,5%, рак тела матки – 8%, ободочной кишки – 7,4% и шейки матки – 5,2%.

Фото: pexels


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На первом месте по распространенности среди онкозаболеваний у женщин занимает рак молочной железы – 21,7% от всех злокачественных опухолей, заявила онколог и...
 
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