|
Онколог назвала самые частые виды рака у женщин
Источник материала: ОНТ
На первом месте по распространенности среди онкозаболеваний у женщин занимает рак молочной железы – 21,7% от всех злокачественных опухолей,
Далее идут злокачественные новообразования кожи (кроме меланомы) – 12,5%, рак тела матки – 8%, ободочной кишки – 7,4% и шейки матки – 5,2%.
Фото: pexels
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На первом месте по распространенности среди онкозаболеваний у женщин занимает рак молочной железы – 21,7% от всех злокачественных опухолей, заявила онколог и...
|
Архив (Разное)