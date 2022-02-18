Как идет подготовка к референдуму в областях? Репортаж из регионов

Источник материала: ОНТ

До главного общественно-политического события 2022-го – референдума по поправкам в Конституцию – остается полторы недели. К голосованию все готово. По всей стране активно проходит информационная кампания, а наблюдатели проверяют готовность комиссий и участков.





О приближении важного для страны события на улицах регионов рассказывают информационные группы, повсюду висят растяжки, плакаты, баннеры. Задача – достучаться до каждого белоруса – голос не ради галочки, это важно для общего будущего страны.

В Бресте на участках для голосования тоже все готово: списки граждан, кабинки, урны, с 17 до 19 часов избиратели могут прийти лично или уточнить вопросы по телефону. 90-й участок на Грюнвальдской улице работает впервые, включает 20 новостроек, в процессе подготовки членам комиссии пришлось нелегко, с нуля формировали списки жильцов, сверяли, обзванивали.

Елена Терещук, председатель участковой комиссии участка №90: «Проведена большая работа по оповещению граждан, члены участковых комиссий разбросали в каждый почтовый ящик приглашения, люди стали звонить, задавать вопросы, подходить на участок. Какого рода звонки? Звонила женщина пожилая, она приехала к детям, живет в другом городе, интересовалась, может ли она проголосовать здесь на участке».

В Могилевской области 707 участков для голосования. Тот, что под номером 1, расположен в Белорусско-российском университете. В списке – свыше 1700 человек, разных возрастов, 14 из них правом голоса воспользуются впервые.

Александр Кашпар, председатель участковой комиссии №1 Ленинского района Могилева: «Для впервые голосующих подготовлены сюрпризы. Это памятное событие».

В регион уже прибыли международные наблюдатели от СНГ, проверяют готовность к референдуму, в том числе как организована работа на участках и как проходит информирование населения.

Бекетжан Жумаханов, заместитель председателя исполнительного комитета СНГ, председатель долгосрочной миссии наблюдателей от СНГ: «Мы видим, что идет большая разъяснительная работа по всем средствам массовой информации Республики Беларусь. Население информируют полностью в соответствии с законодательством, в соответствии с теми правами, которыми обладает население. Они имеют полное право голосовать открыто».

Проект Конституции много обсуждают в трудовых коллективах, общественных организациях. На повестке Кобринского объединения профсоюзов – активные дискуссии о социальных гарантиях и стабильности, поддержке молодежи, защите людей труда. То, за что борются профсоюзы, должно оставаться приоритетом для страны, а значит, этому – еще больше внимания в новой редакции основного Закона.

Людмила Ботвич, председатель Кобринского объединения профсоюзов: «Сохраняются социальные гарантии, бесплатное образование, бесплатная медицина, поддержка ветеранов, профсоюзы всегда были на стороне человека труда, и для нас это очень важно, чтобы для человека сохранить эти гарантии, для нас очень важно, чтобы каждый гражданин сделал свой осознанный выбор, пришел на референдум – это наше будущее».

Профсоюзы даже сделали специальную декларацию о референдуме с рассказом о поправках в Конституцию, ее передадут в трудовые коллективы. Чтобы каждый, вне зависимости места работы и занятости, мог ознакомиться, принять решение и осознанно прийти на референдум. Тем более времени осталось не так много, первый день досрочного голосования уже скоро – 22 февраля.





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