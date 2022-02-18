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Как идет подготовка к референдуму в областях? Репортаж из регионов
Источник материала: ОНТ
До главного общественно-политического события 2022-го – референдума по поправкам в Конституцию – остается полторы недели. К голосованию все готово. По всей стране активно проходит информационная кампания, а наблюдатели проверяют готовность комиссий и участков.
О приближении важного для страны события на улицах регионов рассказывают информационные группы, повсюду висят растяжки, плакаты, баннеры. Задача – достучаться до каждого белоруса – голос не ради галочки, это важно для общего будущего страны.
В Бресте на участках для голосования тоже все готово: списки граждан, кабинки, урны, с 17 до 19 часов избиратели могут прийти лично или уточнить вопросы по телефону. 90-й участок на Грюнвальдской улице работает впервые, включает 20 новостроек, в процессе подготовки членам комиссии пришлось нелегко, с нуля формировали списки жильцов, сверяли, обзванивали.
В Могилевской области 707 участков для голосования. Тот, что под номером 1, расположен в Белорусско-российском университете. В списке – свыше 1700 человек, разных возрастов, 14 из них правом голоса воспользуются впервые.
В регион уже прибыли международные наблюдатели от СНГ, проверяют готовность к референдуму, в том числе как организована работа на участках и как проходит информирование населения.
Проект Конституции много обсуждают в трудовых коллективах, общественных организациях. На повестке Кобринского объединения профсоюзов – активные дискуссии о социальных гарантиях и стабильности, поддержке молодежи, защите людей труда. То, за что борются профсоюзы, должно оставаться приоритетом для страны, а значит, этому – еще больше внимания в новой редакции основного Закона.
Профсоюзы даже сделали специальную декларацию о референдуме с рассказом о поправках в Конституцию, ее передадут в трудовые коллективы. Чтобы каждый, вне зависимости места работы и занятости, мог ознакомиться, принять решение и осознанно прийти на референдум. Тем более времени осталось не так много, первый день досрочного голосования уже скоро – 22 февраля.
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До главного общественно-политического события 2022-го – референдума по поправкам в Конституцию – остается полторы недели. К голосованию все готово. По всей стране...
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