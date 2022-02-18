Зачем идти на референдум, если тебе 18 лет? Отвечает лидер БРСМ

Источник материала: ОНТ

Каждый гражданин Беларуси имеет возможность внести свой вклад в развитие страны, определить вектор, в котором будет двигаться наше государство. Для этого необходимо прийти на конституционный референдум 27 февраля. Эту мысль важно донести до молодежи, особенно до тех, кому совсем недавно исполнилось 18 лет. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» заявил первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов.

Александр Лукьянов: «Представляется, что сегодня мы живем в исторический период времени. Период, который предначертает, как будет развиваться и жить наша страна через 5-10 лет, а может быть, и через десятилетия. Та молодежь, которая уже вступит в полные права, которая будет создавать семьи, которая будет развивать свое дело или участвовать в государственной службе, ей необходимо будет жить в новых условиях. И БРСМ сегодня делает акцент как раз на тех ребятах, которые придут впервые на избирательные участки поддержать референдум, отдать свой голос. Конечно, важно акцентировать внимание этой категории на том, что 27 февраля они станут частью истории и их вклад, их кирпичик определит вектор развития нашей страны на будущее».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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