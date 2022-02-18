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Зачем идти на референдум, если тебе 18 лет? Отвечает лидер БРСМ
Источник материала: ОНТ
Каждый гражданин Беларуси имеет возможность внести свой вклад в развитие страны, определить вектор, в котором будет двигаться наше государство. Для этого необходимо прийти на конституционный референдум 27 февраля. Эту мысль важно донести до молодежи, особенно до тех, кому совсем недавно исполнилось 18 лет. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» заявил первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Каждый гражданин Беларуси имеет возможность внести свой вклад в развитие страны, определить вектор, в котором будет двигаться наше государство. Для этого...
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