Лукьянов о провале работы БРСМ в 2020-м: Это прививка. Мы должны сделать выводы, чтобы это не повторилось

Источник материала: ОНТ

БРСМ был не готов к событиям августа 2020 года, в работе организации были определенные провалы. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» рассуждал первый секретарь ЦК молодежной организации Александр Лукьянов.

Лукьянов подчеркнул, что с его стороны не совсем корректно критиковать работу БРСМ в 2020 году. Но сейчас важно извлечь из тех событий правильный опыт.

Александр Лукьянов: «Необходимо признать, что определенные провалы имели место быть. Мы должны анализировать, делать выводы, учесть это. По сути дела, это прививка для того, чтобы в будущем такого не повторилось. Давайте посмотрим на эту ситуацию под другим углом. По анализу МВД, среднестатистический образ протестующего – это 30–40 лет. А кто противодействовал правонарушениям? Срочная служба, внутренние войска МВД – 18–20, 25 лет. Как раз-таки молодые люди. Это тоже необходимо учитывать. Никто не дрогнул. Ситуация в Казахстане показала полную правильность всех принимаемых решений и по сути дела подвиг руководства нашей страны, Главы государства. Он будет оценен только через годы, но после казахстанских событий, к огромному сожалению, что они там произошли, но мы поняли цену этим решениям. Что могло произойти за считанные сутки, если бы их не было принято!»

По словам лидера БРСМ, во время непростых событий в 2020 году основная часть молодежи, особенно в регионах, разобралась с ситуацией и не пошла на поводу у деструктивных Telegram-каналов.

Александр Лукьянов: «Необходимо отдать должное. Молодежь и члены организации были с народом, были с патриотически настроенной частью населения. И мы благодарны тем ребятам, особенно в регионах, которые не дрогнули, разобрались с ситуацией и смогли скорректировать поведение».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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