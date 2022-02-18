|
Лукьянов о провале работы БРСМ в 2020-м: Это прививка. Мы должны сделать выводы, чтобы это не повторилось
Источник материала: ОНТ
БРСМ был не готов к событиям августа 2020 года, в работе организации были определенные провалы. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» рассуждал первый секретарь ЦК молодежной организации Александр Лукьянов.
Лукьянов подчеркнул, что с его стороны не совсем корректно критиковать работу БРСМ в 2020 году. Но сейчас важно извлечь из тех событий правильный опыт.
По словам лидера БРСМ, во время непростых событий в 2020 году основная часть молодежи, особенно в регионах, разобралась с ситуацией и не пошла на поводу у деструктивных Telegram-каналов.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукьянов о провале работы БРСМ в 2020-м: Это прививка. Мы должны сделать выводы, чтобы это не повторилось
БРСМ был не готов к событиям августа 2020 года, в работе организации были определенные провалы. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» рассуждал первый...
|
Архив (Разное)