Лидер БРСМ назвал топ статей проекта Конституции, которые интересны молодежи

Источник материала: ОНТ

Белорусская молодежь активно изучает статьи проекта Конституции. Особым интересом пользуются темы здравоохранения, брака как союза мужчины и женщины, исторической памяти. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» рассказал первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов.

Александр Лукьянов: «Я лично принял участие в более 40 диалоговых площадках. Различная аудитория, различная публика. Есть публика очень даже подготовленная. Если брать профиль юридический, то они еще и поучат, как говорится. В хорошем смысле слова. Я искренне как первый секретарь ЦК БРСМ рад, горжусь ребятами, которые пришли, изучили вопрос, изучили конкретные статьи, посмотрели международную практику. Это не праздный интерес. Самое главное то, что молодежь не безразлична. Она не только изучила Конституцию. После Послания Главы государства мы по тезисам отдельные аспекты проговаривали. Ребята отсмотрели, отслушали, им интересно. Конечно, существует определенная степень подготовленности. Безусловно, не в череде первых вопросов конституционный статус ВНС или порядок формирования. Хотя он тоже интересен. В первую очередь топ вопросов, как показывает статистика онлайн-приемных, это здравоохранение, брак – союз мужчины и женщины, историческая память. Очень интересен блок касаемо ВНС и критериев, предъявляемых на пост главы государства».

По словам Лукьянова, в БРСМ поступило около 500 предложений по изменениям и дополнениям Конституции.

Александр Лукьянов: «Порядка 500 предложений поступило, мы их сегментировали, где-то аккумулировали, передали в Центр правовой информации. Через нашу открытую онлайн-приемную, в общественном транспорте, в метрополитене мы разместили QR-коды, привлекая, а прежде всего обозначая возможность участия. Достаточно написать свое определенное мнение к той или иной статье. Очень востребована 32 статья с индексом 1, это уникальная статья для молодежи, мы благодарны нашим активистам, которые приняли самое активное участие. Даже не активисты, это уже политически активные молодые люди, которые подняли этот пласт на уровне Конституционной комиссии, обозначили необходимость. Сейчас она реализована в проекте Конституции. Это флагманская статья. В анализе международного права таких, пожалуй, и нет статей, в ней есть конкретная формулировка, что государство обеспечивает развитие молодежного потенциала. Да, молодежная политика встречается в проекте поправок Конституции Российской Федерации, но у нас Конституция, которая вобрала лучшие международные практики, но прежде всего основана на белорусских традиционных идеологемах и ценностях. Очень много идеологем – касаемо исторической памяти, касаемо необходимости сохранения собственного здоровья, касаемо социальной ответственности перед государством. Это важно. Сейчас, вспоминая Послание Главы государства, в этих идеологемах даже присутствуют где-то ответы на заданные Президентом белорусскому народу вопросы. Все переплетено, все не случайно».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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