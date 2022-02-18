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Александр Лукьянов: БРСМ готов взять на себя функции закрытых НКО

18.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукьянов: БРСМ готов взять на себя функции закрытых НКО

НКО – боль Беларуси после августа 2020 года, многие организации были закрыты, потому что прикрывали добрыми делами обычное вливание грантов в госпереворот. Но хорошие начинания изначально были и там, это потом уже НКО использовали. Готов ли БРСМ взять на себя пустующие ниши, которые НКО занимали? На эту тему в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассуждал первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов.

Александр Лукьянов: «Убежден, что тут нам необходимо не рассуждать, готовы или нет, а делать. Потому что на самом деле некоторое количество наших граждан, прежде всего молодежи, чисто из своих благих побуждений, желая помочь тем же бездомным животным, принять участие в экологических мероприятиях, вступали в НКО. Этим воспользовались кураторы [протестов], их использовали. Конечно, необходимо эту нишу занимать. Потенциал движения волонтерского “Доброе сердце” БРСМ огромный. Это показывает и история с беженцами, которых польские власти не пускали. Посмотрите, как мобилизовалось наше общество, развернут был штаб. Огромное количество молодых людей, встречаясь на диалоговых площадках, самостоятельно, инициативно записываются в волонтеры. Это наши точки роста, их необходимо развивать, расширяя количество направлений. С марта мы будем проводить проекты по экологическому патрулированию территории: инвазивные растения, загрязненные территории радиоактивные. Мы можем составить интерактивную карту, приобщая новое количество молодых людей».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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НКО – боль Беларуси после августа 2020 года, многие организации были закрыты, потому что прикрывали добрыми делами обычное вливание грантов в госпереворот. Но...
 
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