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Работники МЧС спасли двух человек при пожаре в столичной квартире
Источник материала: БелТА
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре в квартире работники МЧС спасли двух человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на городское управление МЧС.
В центр оперативного управления информация о пожаре в Октябрьском районе поступила сегодня в 01.15. Загорелась двухкомнатная квартира на ул.Асаналиева. Огонь повредил имущество, закопчены помещения. Работники МЧС спасли двух человек. С диагнозом "отравление продуктами горения" пострадавших доставили в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.
Специалисты выясняют причину пожара.-0-
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18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре в квартире работники МЧС спасли двух человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на городское...
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