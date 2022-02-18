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Работники МЧС спасли двух человек при пожаре в столичной квартире

18.02.2022 07:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре в квартире работники МЧС спасли двух человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на городское управление МЧС.

В центр оперативного управления информация о пожаре в Октябрьском районе поступила сегодня в 01.15. Загорелась двухкомнатная квартира на ул.Асаналиева. Огонь повредил имущество, закопчены помещения. Работники МЧС спасли двух человек. С диагнозом "отравление продуктами горения" пострадавших доставили в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Специалисты выясняют причину пожара.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре в квартире работники МЧС спасли двух человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на городское...
 
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