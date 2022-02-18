Источник материала: Myfin



​Акция для любящих и любимых завершается в это воскресенье! ОСТАЛОСЬ 2 ДНЯ! Успейте подарить недвижимость в Minsk World!

Minsk World — мир любви, комфорта и благополучия! Его создают для вас и ваших любимых лучшие эксперты архитектуры.



Здесь возводится Международный финансовый центр, появление которого сделает этот район символом и средоточием деловой энергии нашей страны.



Международный финансовый центр

Рядом будет расположен крупнейший ТРЦ Беларуси «Avia Mall». Его название — дань уважения к району города, где более 80 лет работал первый белорусский аэропорт.





ТРЦ «Avia Mall»

Для ваших романтических прогулок с любимыми, игр с детьми, отдыха и пробежек в Minsk World строится прекрасный парк (40 га).



В кварталах Minsk World будут спортивные площадки и зоны воркаута.



Почувствуйте себя Майклом Джорданом!



Место, где могут получить базовые навыки будущие звёзды спорта!



Ваши связки, мышцы и сердечно-сосудистая система всегда будут в отличном состоянии благодаря воркауту!

На прилегающей территории домов, где исключено транзитное движение транспортных средств, расположены красочные детские городки.



Вашему малышу понравится в Minsk World!



Улётная детская площадка в квартале «Азия»!

Наш многофункциональный комплекс создает максимум комфорта для автолюбителей. Парковочные места находятся с внешней стороны кварталов.





Стоянка в Minsk World

Для тех, кто захочет продлить срок службы автомобиля на годы и обеспечить максимальную сохранность транспортного средства, в нашем многофункциональном комплексе строятся многоэтажные паркинги.





У владельцев машино-места на паркингах Minsk World круглосуточный автоматизированный доступ!



Авто под охраной и объективами камер. Кузов надёжно защищён от воздействия внешней среды.

Развита транспортная инфраструктура! Minsk World окружают остановки наземного общественного транспорта. В шаговой доступности метро «Ковальская слобода», а в 2023 году ожидается запуск ст.м. «Аэродромная».





Вход в метро «Ковальская слобода»



Эстетика минского метро

Влюблённых ждут в квартале «Мировые танцы», где в домах «Самба», «Румба» и «Ча-Ча-Ча» по 20 февраля включительно действует наша романтическая акция, позволяющая купить недвижимость со скидкой на определённые апартаменты до 260 рублей за м2!



Квартал «Мировые танцы»

«Мировые танцы» — тандем комфорта и мобильности! Недалеко расположена станция метро «Институт культуры». Одна из ключевых артерий района — улица Аэродромная — позволяет легко уехать в часы пик на автомобиле в любой район города и без проблем вернуться домой вечером.



Здесь будет комфортно семьям! Откроются современные школы. В соседнем квартале «Южная Европа» уже работает детский сад. Рядом появятся взрослая и детская поликлиники.



Детский сад в одном из кварталов Minsk World!

У вас есть четвероногий друг? Если ваш домашний любимец будет не просто гулять, а «брать барьеры», тренируя сердце, лёгкие, мышцы, качество жизни и настроение животного будут лучше, а продолжительность его жизни дольше!



Оборудованные площадки для выгула и тренировок есть в Minsk World

На первых этажах домов «Самба», «Румба» и «Ча-Ча-Ча» откроются уютные кафе и магазины, салоны красоты и аптеки, бары и кофейни!





Без пробок – домой и в офис!

Закончился чай? Нужна свежая ароматная сдоба? Хотелось бы выглядеть ещё более стильно и красиво? Пришло время посидеть вдвоём за столиком в уютном заведении, любуясь закатом? Просто спуститесь на первый этаж!



Квартал «Мировые танцы»

Эксклюзивные лобби домов «Самба», «Румба» и «Ча-Ча-Ча» вызовут любовь с первого взгляда! Здесь будет стойка для консьержа и место отдыха, байк-боксы для велосипедов, «паркинг» для детских колясок. Нужно сменить подгузник, не прерывая прогулки? Для этого в фойе каждого дома обустраивается комната с умывальником и пеленальным столиком.



Вот это «Ча-Ча-Ча»!

Дизайнерское лобби дома «Самба»

«Румба» — танцевальное движение в мир комфорта!

25-этажные новостройки «Самба», «Румба» и «Ча-Ча-Ча» — европейская недвижимость с высокими потолками и панорамными окнами площадью от 28 до 75 м². Все апартаменты имеют свободную планировку. Это уникальная возможность обустроить своё новое жильё так, как вы мечтали об этом!



Что ждёт вас и вашу любовь на «Счастливой планете»?





Акция ко Дню влюблённых предусматривает скидки на определенные апартаменты в домах «Central Park» («Сентрал Парк») и «Hyde Park» («Гайд Парк») квартала «Happy Planet».

«Central Park» и «Hyde Park» — новостройки квартала «Happy Planet»

Приобретая недвижимость со свободной планировкой площадью от 30 до 65м² в домах «Central Park» и «Hyde Park», вы можете создать любое количество помещений!

Дома Central Park (27.2) и Hyde Park (27.3)

Рядом будет построен парк, стадионы для командных игр и спортивные площадки.

Здоровый образ жизни – это Minsk World!

Перед малышами и подростками из Minsk World распахнут двери современные детские сады и новые школы.

Школа в Minsk World

В многофункциональном комплексе появится мини-рынок, медицинский центр, детская и взрослая поликлиники, АЗС.

В стилобатах домов появятся магазины, аптеки, кафе!

Объекты культурно-бытового обслуживания, торгового и развлекательного назначения не придётся искать! Они возникнут в шаговой доступности либо непосредственно в стилобатах этих современных и красивых домов.

Minsk World. Вечер

Приобрести недвижимость в Minsk World стоит прямо сейчас, со скидкой до 260 рублей за м2 на определённые апартаменты. АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ ДО 20 ФЕВРАЛЯ! СПЕШИТЕ! Совсем скоро инфраструктура счастья станет ещё более впечатляющей, а значит, цена этой элитной недвижимости будет выше!

Не упускайте замечательную возможность сделать дорогих вашему сердцу людей ещё более счастливыми. Вложите свой капитал, воспользуйтесь рассрочкой до 60 месяцев или кредитной программой наших банков-партнёров.

Minsk World. Всё то, о чем мечтают любящие и любимые!

*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361