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Акция для любящих и любимых завершается в это воскресенье! ОСТАЛОСЬ 2 ДНЯ! Успейте подарить недвижимость в Minsk World!
Источник материала: Myfin
Minsk World — мир любви, комфорта и благополучия! Его создают для вас и ваших любимых лучшие эксперты архитектуры.
Здесь возводится Международный финансовый центр, появление которого сделает этот район символом и средоточием деловой энергии нашей страны.
Рядом будет расположен крупнейший ТРЦ Беларуси «Avia Mall». Его название — дань уважения к району города, где более 80 лет работал первый белорусский аэропорт.
Для ваших романтических прогулок с любимыми, игр с детьми, отдыха и пробежек в Minsk World строится прекрасный парк (40 га).
В кварталах Minsk World будут спортивные площадки и зоны воркаута.
На прилегающей территории домов, где исключено транзитное движение транспортных средств, расположены красочные детские городки.
Наш многофункциональный комплекс создает максимум комфорта для автолюбителей. Парковочные места находятся с внешней стороны кварталов.
Для тех, кто захочет продлить срок службы автомобиля на годы и обеспечить максимальную сохранность транспортного средства, в нашем многофункциональном комплексе строятся многоэтажные паркинги.
Развита транспортная инфраструктура! Minsk World окружают остановки наземного общественного транспорта. В шаговой доступности метро «Ковальская слобода», а в 2023 году ожидается запуск ст.м. «Аэродромная».
Влюблённых ждут в квартале «Мировые танцы», где в домах «Самба», «Румба» и «Ча-Ча-Ча» по 20 февраля включительно действует наша романтическая акция, позволяющая купить недвижимость со скидкой на определённые апартаменты до 260 рублей за м2!
«Мировые танцы» — тандем комфорта и мобильности! Недалеко расположена станция метро «Институт культуры». Одна из ключевых артерий района — улица Аэродромная — позволяет легко уехать в часы пик на автомобиле в любой район города и без проблем вернуться домой вечером.
Здесь будет комфортно семьям! Откроются современные школы. В соседнем квартале «Южная Европа» уже работает детский сад. Рядом появятся взрослая и детская поликлиники.
У вас есть четвероногий друг? Если ваш домашний любимец будет не просто гулять, а «брать барьеры», тренируя сердце, лёгкие, мышцы, качество жизни и настроение животного будут лучше, а продолжительность его жизни дольше!
На первых этажах домов «Самба», «Румба» и «Ча-Ча-Ча» откроются уютные кафе и магазины, салоны красоты и аптеки, бары и кофейни!
Закончился чай? Нужна свежая ароматная сдоба? Хотелось бы выглядеть ещё более стильно и красиво? Пришло время посидеть вдвоём за столиком в уютном заведении, любуясь закатом? Просто спуститесь на первый этаж!
Эксклюзивные лобби домов «Самба», «Румба» и «Ча-Ча-Ча» вызовут любовь с первого взгляда! Здесь будет стойка для консьержа и место отдыха, байк-боксы для велосипедов, «паркинг» для детских колясок. Нужно сменить подгузник, не прерывая прогулки? Для этого в фойе каждого дома обустраивается комната с умывальником и пеленальным столиком.
25-этажные новостройки «Самба», «Румба» и «Ча-Ча-Ча» — европейская недвижимость с высокими потолками и панорамными окнами площадью от 28 до 75 м². Все апартаменты имеют свободную планировку. Это уникальная возможность обустроить своё новое жильё так, как вы мечтали об этом!
Что ждёт вас и вашу любовь на «Счастливой планете»?
Акция ко Дню влюблённых предусматривает скидки на определенные апартаменты в домах «Central Park» («Сентрал Парк») и «Hyde Park» («Гайд Парк») квартала «Happy Planet».
Приобретая недвижимость со свободной планировкой площадью от 30 до 65м² в домах «Central Park» и «Hyde Park», вы можете создать любое количество помещений!
Рядом будет построен парк, стадионы для командных игр и спортивные площадки.
Перед малышами и подростками из Minsk World распахнут двери современные детские сады и новые школы.
В многофункциональном комплексе появится мини-рынок, медицинский центр, детская и взрослая поликлиники, АЗС.
Объекты культурно-бытового обслуживания, торгового и развлекательного назначения не придётся искать! Они возникнут в шаговой доступности либо непосредственно в стилобатах этих современных и красивых домов.
Приобрести недвижимость в Minsk World стоит прямо сейчас, со скидкой до 260 рублей за м2 на определённые апартаменты. АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ ДО 20 ФЕВРАЛЯ! СПЕШИТЕ! Совсем скоро инфраструктура счастья станет ещё более впечатляющей, а значит, цена этой элитной недвижимости будет выше!
Не упускайте замечательную возможность сделать дорогих вашему сердцу людей ещё более счастливыми. Вложите свой капитал, воспользуйтесь рассрочкой до 60 месяцев или кредитной программой наших банков-партнёров.
Minsk World. Всё то, о чем мечтают любящие и любимые!
*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361
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