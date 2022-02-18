«Потерять детей просто, вернуть тяжело». Как лишенные родительских прав люди пытаются исправить ситуацию

Источник материала: ОНТ

К сожалению, есть родители, которые отказываются от своей роли. Для них «мама» и «папа» всего лишь слова. Причина у каждого своя, но в большинстве случаев виноват алкоголь. В итоге: их лишают родительских прав, а дети остаются одни. Но некоторые находят в себе силы побороть зависимость. И все ради одной цели – вернуть своих малышей.

Несколько лет назад горячительные напитки помогали Руслану Козику скрасить вечера. Стаканчик-другой затмевали разум. Как итог: Руслана и его жену лишили родительских прав на дочерей. И только тогда мужчина осознал, что упал на самое дно бутылки.

Руслан Козик: «История до боли обыденная. Работаю строителем, периодически употреблял спиртные напитки. Получилось, что в какой-то момент начал перебарщивать. Лишили меня родительских прав. Не спорю, сам виноват. Сам прекрасно понимаю».

Ксюша признается: когда поняла, что к маме и папе она может не вернуться, очень испугалась. Смятение, тревога и паника. И это далеко не все чувства, которые испытывала на тот момент маленькая девочка.

Ксения Козик: «Мне было 6 лет, когда меня с сестрой забрали в приют. Поначалу было страшно, так как мы никогда не попадали в такую ситуацию. Мы всегда были с родителями, всегда были обеспечены. Ни в чем никогда не нуждались. Через 11 месяцев нас забрали в детскую деревню в Боровляны, там нам тоже было страшно. Но там работают хорошие люди, давали советы. Папа тоже не оставался в стороне. Приезжал к нам, звонил, дарил подарки. Каждый раз, когда приезжал мой отец, я всегда с надеждой смотрела на него и была уверена, что у него все получится, что он справится с этими проблемами и заберет нас обратно».

К счастью, все это в прошлом. Когда дочерей забрали в детский дом, Руслан осознал: пора взять себя в руки. Мужчина начал жизнь с чистого листа: бросил выпивать, сделал ремонт в квартире – и вернуть Ксюшу все-таки удалось, а Женя была уже совершеннолетней. Сейчас он исправно работает и даже учится в архитектурно-строительном колледже.

Руслан Козик: «Потерять детей просто, вернуть их тяжело. Начал идти к своей цели. Бросил пить, устроился на работу официально, начал выплачивать деньги. Я бы посоветовал родителям никогда не оказываться в такой ситуации. Но, если так произошло, то взять себя в руки. Потому что спиртное и другие вещества, как наркотики, они не способствуют этому. Если хочешь бросить пить, ты должен сам понять, что это тебе надо».

Александр Васильевич познакомился с семьей Козик пару лет назад. Инспектор по делам несовершеннолетних поддержал мужчину, а затем всячески помогал ему восстановить родительские права.

Александр Шабуня, старший инспектор инспекции по делам несовершеннолетних заводского РУВД г. Минска: «После восстановления в родительских правах мы еще полгода будем данную семью контролировать, посещать по месту жительства, проводить профилактические беседы. По поводу Руслана Петровича я могу отметить с положительной стороны, что человек не пьет на протяжении 8 лет, работает без прогулов, возмещает расходы, затраченные государством на содержание детей».

Признать проблему – это уже большой шаг на пути исправления. В нашей стране побороть зависимость и восстановить родительские права помогают сотрудники милиции, психологи и наркологи. Благодаря их работе только за прошлый год в столице 120 детей вернулись в семьи.

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