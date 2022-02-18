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«Потерять детей просто, вернуть тяжело». Как лишенные родительских прав люди пытаются исправить ситуацию
Источник материала: ОНТ
К сожалению, есть родители, которые отказываются от своей роли. Для них «мама» и «папа» всего лишь слова. Причина у каждого своя, но в большинстве случаев виноват алкоголь. В итоге: их лишают родительских прав, а дети остаются одни. Но некоторые находят в себе силы побороть зависимость. И все ради одной цели – вернуть своих малышей.
Несколько лет назад горячительные напитки помогали Руслану Козику скрасить вечера. Стаканчик-другой затмевали разум. Как итог: Руслана и его жену лишили родительских прав на дочерей. И только тогда мужчина осознал, что упал на самое дно бутылки.
Ксюша признается: когда поняла, что к маме и папе она может не вернуться, очень испугалась. Смятение, тревога и паника. И это далеко не все чувства, которые испытывала на тот момент маленькая девочка.
К счастью, все это в прошлом. Когда дочерей забрали в детский дом, Руслан осознал: пора взять себя в руки. Мужчина начал жизнь с чистого листа: бросил выпивать, сделал ремонт в квартире – и вернуть Ксюшу все-таки удалось, а Женя была уже совершеннолетней. Сейчас он исправно работает и даже учится в архитектурно-строительном колледже.
Александр Васильевич познакомился с семьей Козик пару лет назад. Инспектор по делам несовершеннолетних поддержал мужчину, а затем всячески помогал ему восстановить родительские права.
Признать проблему – это уже большой шаг на пути исправления. В нашей стране побороть зависимость и восстановить родительские права помогают сотрудники милиции, психологи и наркологи. Благодаря их работе только за прошлый год в столице 120 детей вернулись в семьи.
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«Потерять детей просто, вернуть тяжело». Как лишенные родительских прав люди пытаются исправить ситуацию
К сожалению, есть родители, которые отказываются от своей роли. Для них «мама» и «папа» всего лишь слова. Причина у каждого своя, но в большинстве случаев виноват...
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