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Оранжевый уровень опасности объявлен на 18 февраля
Источник материала: ОНТ
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за сильного ветра,
Над большей частью страны пройдут осадки (дождь и мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица. Порывы местами по западу будут достигать 15-18 м/с. Температура днем – +2…+8°C тепла.
Оранжевый уровень опасности сохранится в республике и в субботу. Ветер даже усилится. Будьте осторожны!
Более подробный прогноз погоды на сегодня можно посмотреть
Фото: БЕЛТА
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за сильного ветра, сообщает Белгидромет. Над большей частью страны пройдут осадки (дождь и мокрый снег). На...
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