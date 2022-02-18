Оранжевый уровень опасности объявлен на 18 февраля

Источник материала: ОНТ

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за сильного ветра, сообщает Белгидромет.

Над большей частью страны пройдут осадки (дождь и мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица. Порывы местами по западу будут достигать 15-18 м/с. Температура днем – +2…+8°C тепла.

Оранжевый уровень опасности сохранится в республике и в субботу. Ветер даже усилится. Будьте осторожны!

Более подробный прогноз погоды на сегодня можно посмотреть здесь .

Фото: БЕЛТА

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