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Ситуация вокруг Украины накаляется: Запад переносит даты вторжения России, тем временем в Донецке и Луганске уже идут бои

18.02.2022 09:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ситуация вокруг Украины накаляется: Запад переносит даты вторжения России, тем временем в Донецке и Луганске уже идут бои

Нагнетание напряжения вокруг Украины не прекращается. Западные политики и таблоиды соревнуются в прогнозах якобы «российского вторжения». Накануне Джо Байден вновь выразил уверенность, что произойдет в ближайшие дни. А министерство обороны Британии опубликовало карту – как это произойдет. Впрочем, по словам экспертов, за военной истерией Запад хочет скрыть военные поставки в Украину.

А тем временем на Востоке страны снова звучат выстрелы. В ООН заявили, что напряженность вокруг Украины достигла максимального накала с 14-го года и призвали стороны соблюдать минские соглашения.

Представители самопровозглашенных республик Донбасса говорят о массированных обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины и подготовке наступления. В Луганске обстрелы начались накануне. В зону поражения попали населенные пункты. Использовались минометы, гранатометы, БМП и другое оружие. Огонь велся также по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам. Один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской в Донбассе. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

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Нагнетание напряжения вокруг Украины не прекращается. Западные политики и таблоиды соревнуются в прогнозах якобы «российского вторжения». Накануне Джо Байден...
 
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