Источник материала: ОНТ

Польша продолжает возводить заборы на своих границах. На этот раз решили отгородиться от России – о таких планах сообщили в Варшаве. За чей счет?

Разумеется, как и в случае с белорусским забором, за счет польских налогоплательщиков. Стройка, которая идет на нашей границе, обойдется им в сумму около $400 миллионов. Плюс еще более 200 километров российских рубежей – затраты будут более чем внушительными.

Кроме того, пятиметровое ограждение с колючей проволокой наносит большой вред дикой природе. Уникальная экосистема Беловежской пущи будет непоправимо нарушена. Уже зафиксированы многочисленные случаи гибели диких животных, в том числе краснокнижных. А вырубка заповедного леса под строительство грозит деградацией земель, как в Польше, так и на нашей территории Беловежской Пущи. Об этом говорят и сами польские правозащитники, и экологи, однако правящая верхушка Польши их мнение игнорирует.

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