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Кто из белорусских спортсменов и во сколько выступит сегодня на Олимпиаде? Не пропустите!
Источник материала: ОНТ
Сегодня у наших стреляющих лыжников неплохие шансы. Белорусские биатлонисты выступят в гонках с массового старта.
Для Динары Алимбековой и Анны Солы это последняя возможность проявить себя на Играх. Начало гонки в 10 утра. Двумя часами позже выступят мужчины. Болеем за Антона Смольского, который получил третий стартовый номер. А в конькобежном спорте Игнат Головатюк выступит на дистанции 1000 метров. Есть основания рассчитывать на высокий результат. Начало забега в 11:30.
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Сегодня у наших стреляющих лыжников неплохие шансы. Белорусские биатлонисты выступят в гонках с массового старта. Для Динары Алимбековой и Анны Солы это последняя...
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