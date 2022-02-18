По Польше, Германии и Великобритании прошелся мощный ураган: есть погибшие

Источник материала: ОНТ

По Польше прошёлся ураган – сильный ветер повредил десятки домов, срывал крыши и разрушал стены построек. Людей пришлось переселить во временное жилье.

В Кракове стихия обрушила башенный кран прямо на строящееся здание. Два человека погибли, столько же ранены. В Любушском воеводстве дерево упало на автомобиль водителя спасти не удалось.

Ураган «Иления» пришел в Польшу из Германии, где тоже наделал немало бед. Скорость ветра местами превышала 150 километров в час. В Берлине объявлено чрезвычайное положение. Власти рекомендуют людям не покидать дома. Авиаперевозчики и железнодорожные компании отменяют рейсы в ряде регионов. Поваленные на рельсы деревья блокируют пути.

В Нижней Саксонии из-за разрушений отменили все поезда. Местами штормовой шквал привел к наводнениям. Остров Нордстрандишмур в Северном море был полностью затоплен. Опасность урагана сохраняется и в выходные.

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