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По Польше, Германии и Великобритании прошелся мощный ураган: есть погибшие

18.02.2022 09:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

По Польше, Германии и Великобритании прошелся мощный ураган: есть погибшие

По Польше прошёлся ураган – сильный ветер повредил десятки домов, срывал крыши и разрушал стены построек. Людей пришлось переселить во временное жилье. 

В Кракове стихия обрушила башенный кран прямо на строящееся здание. Два человека погибли, столько же ранены. В Любушском воеводстве дерево упало на автомобиль водителя спасти не удалось. 

Ураган «Иления» пришел в Польшу из Германии, где тоже наделал немало бед. Скорость ветра местами превышала 150 километров в час. В Берлине объявлено чрезвычайное положение. Власти рекомендуют людям не покидать дома. Авиаперевозчики и железнодорожные компании отменяют рейсы в ряде регионов. Поваленные на рельсы деревья блокируют пути. 

В Нижней Саксонии из-за разрушений отменили все поезда. Местами штормовой шквал привел к наводнениям. Остров Нордстрандишмур в Северном море был полностью затоплен. Опасность урагана сохраняется и в выходные.

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По Польше прошёлся ураган – сильный ветер повредил десятки домов, срывал крыши и разрушал стены построек. Людей пришлось переселить во временное жилье.  В Кракове...
 
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