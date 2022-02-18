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Брестчанин украл у сожителя матери валюту и неделю кутил с друзьями в столице

18.02.2022 09:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 16-летний юноша украл у сожителя матери крупную сумму денег и потратил с друзьями, развлекаясь в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

С заявлением в милицию обратился 37-летний брестчанин. Он рассказал, что с 10 по 15 января кто-то украл из квартиры $1,2 тыс. и 1450 евро. Правоохранители выяснили, что к краже причастен сын сожительницы мужчины. "Как оказалось, молодой человек знал, что дома у матери хранятся мелкие суммы, которые юноша хотел потратить на свои нужды. Однако при поиске денег парень обнаружил валюту. На украденные деньги вместе с друзьями поехал на неделю в столицу", - рассказали подробности в УВД.

Приятели снимали коттеджи и квартиры, покупали спиртное и питались в ресторанах. Когда деньги кончились, подросток вернулся в Брест. К слову, он не посвящал друзей в детали появления у него такой крупной суммы.

В отношении юноши следователи возбудили уголовное дело. А на одного из совершеннолетних парней, который покупал для компании алкоголь, составлен административный протокол.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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18 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 16-летний юноша украл у сожителя матери крупную сумму денег и потратил с друзьями, развлекаясь в...
 
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