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Два человека погибли при пожаре в Логойском районе

18.02.2022 09:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе при пожаре погибли два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"17 февраля в 21.14 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Углы Логойского района Минской области. На пожаре обнаружены погибшие хозяин 1971 года рождения и его брат 1981 года рождения, неработавший", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара устанавливаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе при пожаре погибли два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС. "17 февраля в 21.14...
 
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