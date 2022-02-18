Два человека погибли при пожаре в Логойском районе

Источник материала: БелТА

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе при пожаре погибли два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"17 февраля в 21.14 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Углы Логойского района Минской области. На пожаре обнаружены погибшие хозяин 1971 года рождения и его брат 1981 года рождения, неработавший", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара устанавливаются.-0-