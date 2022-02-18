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В Сенно при пожаре погиб мужчина, двое спасены

18.02.2022 10:15 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сенно при пожаре погиб мужчина, двое спасены. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"17 февраля спасателям в 18.51 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городе Сенно Витебской области по ул. Юбилейной. В результате пожара погиб брат хозяина 1980 года рождения, неработавший. Работниками МЧС спасены хозяин 1969 года рождения и находившийся в гостях гражданин 1978 года рождения, неработающие", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара устанавливаются. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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Причины пожара устанавливаются.
 
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