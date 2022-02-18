Белорусский рубль входит в турбулентность надолго. Мнение

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Как новости о конфликте соседей влияют на рубль

Обострение отношений соседней Украины и России на этой неделе достигло пиковых значений, но до горячей фазы не дошло. Белорусский рубль на это отреагировал небольшим падением вслед за российским. Что можно ожидать далее? Насколько сильно внешний фон будет влиять на курс?

– Стало понятно, что ситуация с Украиной и Россией вряд ли быстро решится. К сожалению, Беларусь будет находиться в режиме турбулентности из-за внешнего фона довольно продолжительное время. И это не самый худший вариант. Потому что есть и более плохой вариант – начало военного конфликта. Беларусь к счастью для такой ситуации не сильно интегрировано в международные рынки. Нашей стране не грозит существенный отток капитала, падение котировок евробондов никакой угрозы не несет, так как размещать их в ближайшее время и не планировали. Поэтому единственное, что несет неприятные последствия – колебания курса рубля.

Надо быть готовыми, что в ближайшее время белорусский рубль будет сильнее зависеть от новостного фона. В остальном каких-то серьезных последствий не предвидится. Рынок слияний и поглощений в Беларуси с большего свелся к IT еще в прошлом году. Вряд ли инвесторы передумают приходить в Беларусь из-за новостного фона у соседей. Хватает других причин.

Украина и калий

На днях «Украинская железная дорога» объявила о прекращении с 16 февраля транзита через свою территорию грузов минеральных удобрений, отправителем которых являются «Беларуськалий» и «Белорусская калийная компания». При этом премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассказал, что транзит калия через Украину продолжается, а ограничения не затронут основной грузопоток «Беларуськалия». Что изменится для Беларуси на самом деле?

– Во-первых, нужно отметить, что это не санкции правительства Украины, а решение одной компании. И ограничения введены в отношении двух белорусских компаний, но не коснулись партнеров «Беларуськалия», которые попали в том числе под американские санкции за торговлю белорусским калием. Также ограничения коснулись только транзита калия в европейские страны.

Из того, что мы сейчас знаем, однозначных выводов пока сделать нельзя. Был ли это сигнал от Украины белорусским властям или это ответ на ограничения со стороны Беларуси транзита литовских грузов в Украину? Никаких подтверждений от украинских портов о полной блокировке транзита белорусского калия пока не поступало, поэтому торопиться с выводами не стоит.

Вклады рекордно растут

На неделе вышла статистика Нацбанка о вкладах, которая показала быстрый рост рублевых сбережений и ускорение роста валютных депозитов. О чем это может говорить?

– Один из факторов такого роста – сезонные выплаты в конце прошлого года: премии, 13-я зарплата и пр. Люди инвестируют эти деньги во вклады. Другой фактор – рост доверия белорусов к банкам. Об этом нам говорит тот факт, что кроме роста рублевых вкладов с высокими ставками, начали серьезно прирастать и валютные вклады, где ставки значительно ниже.

Белорусы пытаются снизить риски от возможной турбулентности белорусского рубля на фоне внешних событий, создавая сбережения в валютных депозитах.

Криптовалютную гавань берут под контроль

В Беларуси приняли решение создать реестр виртуальных кошельков, которые участвовали когда-либо в незаконных схемах. Этим займется ПВТ. Можно ли говорить о том, что свободная криптовалютная гавань в Беларуси заканчивается и наступает время более серьезного контроля со стороны государства?

– Здесь сработал комплекс причин. С одной стороны, государство хочет контролировать финансовые потоки криптокошельков, которые участвовали в каких-либо незаконных финансовых операциях. С другой стороны, нельзя исключать давление со стороны России, где активно идет обсуждение новых законов, регулирующих криптовалюты и майнинг. Причем там планируется ввести довольно жесткое регулирование. А на этом фоне в стране союзного государства, которое собралось финансово с Россией интегрироваться, действует такой свободный режим обращения криптовалют.



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