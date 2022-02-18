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СК проводит проверку по факту гибели двух братьев в Логойском районе

18.02.2022 10:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели двух братьев в Логойском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

По данным следствия, вечером 17 февраля поступило сообщение о том, что при ликвидации пожара в жилом доме в деревне Углы Логойского района обнаружены тела двух человек.

Установлено, что погибшие - двоюродные братья. Одному из них 51 год, второму - 40. Мужчины нигде не работали и проживали в указанном доме. Они злоупотребляли спиртными напитками, курили.

Следователем проведен осмотр места происшествия с использованием передвижной криминалистической лаборатории, а также с привлечением специалистов УГКСЭ по Минской области. Назначено проведение экспертных исследований. Опрашиваются соседи.

Причина пожара устанавливается. Логойским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По данным следствия, вечером 17 февраля поступило сообщение о том, что при ликвидации пожара в жилом доме в деревне Углы Логойского района обнаружены тела двух...
 
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