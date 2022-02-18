В Могилеве задержаны оптовые закладчики психотропов, изъято более 500 г наркотиков

Источник материала: БелТА

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по пресечению деятельности интернет-магазина, реализующего наркотические средства и психотропные вещества на территории области, сотрудниками милиции были задержаны два наркокурьера. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Ими оказались 21- и 22-летний жители Бобруйска. Накануне задержания в условном месте они забрали крупную партию особо опасного психотропного вещества, который намеревались расфасовать и мелкими дозами разложить посредством закладок на территории Могилева.

С целью сбыта они хранили в арендуемом автомобиле полкилограмма психотропного вещества. Позже оперативники обнаружили и изъяли еще 70 г психотропа по месту их жительства в Бобруйске.

По результатам экспертизы, проведенной в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области, установлено, что изъятое вещество содержит особо опасное психотропное вещество, не используемое в медицинских целях, альфа-PVP.

Подозреваемые арестованы. В отношении них возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.-0-