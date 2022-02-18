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18 февраля – 100 лет со дня рождения Михаила Савицкого: в Минске открылась выставка с его работами
Источник материала: ОНТ
Единственный человек искусства, удостоенный высшей государственной награды. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Михаила Савицкого – Героя Беларуси, народного художника СССР, блокадника и участника Великой Отечественной.
Его имя неразрывно связано с главными трагедиями белорусской земли ХХ века – Второй мировой войной и Чернобыльской аварией. К памятной дате музей истории Великой Отечественной Войны представляет выставку «Цифры на сердце».
Она открывается сегодня. Основу экспозиции составляют полотна, написанные в период с 74-го по 79-й годы. Они посвящены военному лихолетью. Несмотря на светлые названия некоторых картин, такие как «Канада», «Поющие лошади» и «Летний театр», они передают безысходность и страдания узников фашистских концлагерей. Посредством живописи Савицкий создал «портрет» эпохи, раскрывающий зловещий облик нацизма.
Михаил Савицкий всегда мечтал стать художником, но в 40-х годах был призван в армию. После победы над Германией продолжил военную службу, затем учился живописи в Москве. Вернувшись в Минск, больше практически не покидал Беларусь, посвятив всю жизнь творчеству.
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Единственный человек искусства, удостоенный высшей государственной награды. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Михаила Савицкого – Героя Беларуси,...
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