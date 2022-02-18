Лошадь провалилась под лед: ее спасли сотрудники МЧС

Источник материала: ОНТ

Лошадь провалилась под лед в деревне Апанаскавичи Ушачского района. Об этом сообщили в МЧС.

Инцидент произошел 17 февраля, около пяти вечера, на озере Черсвядское. Узнав о попавшем в беду животном, спасатели выехали на место.

Как оказалось, хозяева лошади решили размять животное, которое застоялось в стойле, и запрягли его для прогулки в санях. Так как снега на дорогах было мало, хозяева повернули лошадь к замерзшему озеру. Там, проехав 20 метров, лошадь провалилась под лед.

Пока спасатели ехали на помощь, местные жители освободили ее от упряжи и удерживали на плаву. Спасатели вместе с населением доставали животное из ледяной ловушки в течение часа.





Фото: МЧС

Подписывайтесь на нас в Telegram