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Лошадь провалилась под лед: ее спасли сотрудники МЧС

18.02.2022 11:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лошадь провалилась под лед: ее спасли сотрудники МЧС

Лошадь провалилась под лед в деревне Апанаскавичи Ушачского района. Об этом сообщили в МЧС.

Инцидент произошел 17 февраля, около пяти вечера, на озере Черсвядское. Узнав о попавшем в беду животном, спасатели выехали на место. 

Как оказалось, хозяева лошади решили размять животное, которое застоялось в стойле, и запрягли его для прогулки в санях. Так как снега на дорогах было мало, хозяева повернули лошадь к замерзшему озеру. Там, проехав 20 метров, лошадь провалилась под лед.

Пока спасатели ехали на помощь, местные жители освободили ее от упряжи и удерживали на плаву. Спасатели вместе с населением доставали животное из ледяной ловушки в течение часа.


Фото: МЧС

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Лошадь провалилась под лед в деревне Апанаскавичи Ушачского района. Об этом сообщили в МЧС. Инцидент произошел 17 февраля, около пяти вечера, на озере Черсвядское....
 
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