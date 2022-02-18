Лучших сотрудников милиции наградили в Минской ратуше

Источник материала: ОНТ

Их служба опасна и трудна, но почетна! Торжественный прием в честь лучших сотрудников столичной милиции состоялся в Минской ратуше.

Награды и дипломы вручили профессионалам, показавшим самые высокие результаты в работе. А также молодым сотрудникам, их родителям и наставникам. Особой благодарности удостоены ветераны и воины-интернационалисты, участники войны в Афганистане.

Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома: «Здесь представлены все службы милиции, буквально все, которые обеспечивают безопасность наших граждан на территории не только столицы, но и нашей страны».

Александра Петренко, участковый инспектор по делам несовершеннолетних Фрунзенского РУВД г. Минска: «Я очень рада здесь быть, присутствовать. Я как молодой сотрудник получила награду из рук начальника ГУВД Мингорисполкома. В профессию я шла осознанно, потому что у меня милицейская династия, у меня папа офицер, сестра офицер, поэтому я знала куда я шла».

Незаменимые помощники силовых подразделений – собаки. Обнаружить и задержать преступника, найти наркотики и взрывчатку – все это в компетенции служебных овчарок. Сегодня лучшие из них также получили награды.

Для участников подготовили и музыкальную программу, а в завершение – совместные памятные фото.

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