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Лучших сотрудников милиции наградили в Минской ратуше
Источник материала: ОНТ
Их служба опасна и трудна, но почетна! Торжественный прием в честь лучших сотрудников столичной милиции состоялся в Минской ратуше.
Награды и дипломы вручили профессионалам, показавшим самые высокие результаты в работе. А также молодым сотрудникам, их родителям и наставникам. Особой благодарности удостоены ветераны и воины-интернационалисты, участники войны в Афганистане.
Незаменимые помощники силовых подразделений – собаки. Обнаружить и задержать преступника, найти наркотики и взрывчатку – все это в компетенции служебных овчарок. Сегодня лучшие из них также получили награды.
Для участников подготовили и музыкальную программу, а в завершение – совместные памятные фото.
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Их служба опасна и трудна, но почетна! Торжественный прием в честь лучших сотрудников столичной милиции состоялся в Минской ратуше. Награды и дипломы вручили...
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