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Лукашенко с рабочим визитом направился в Россию

18.02.2022 11:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко с рабочим визитом направился в Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочим визитом направился в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Планируется, что Лукашенко встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным. На повестке дня – обсуждение широкого круга вопросов, в том числе развитие торгово-экономического сотрудничества, безопасность в регионе и совместные действия по обеспечению национальных интересов Беларуси и России, международная проблематика.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочим визитом направился в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Планируется, что Лукашенко...
 
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