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Лукашенко с рабочим визитом направился в Россию
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочим визитом направился в Россию. Об этом
Планируется, что Лукашенко встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным. На повестке дня – обсуждение широкого круга вопросов, в том числе развитие торгово-экономического сотрудничества, безопасность в регионе и совместные действия по обеспечению национальных интересов Беларуси и России, международная проблематика.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочим визитом направился в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Планируется, что Лукашенко...
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