Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочим визитом направился в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Планируется, что Лукашенко встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным. На повестке дня – обсуждение широкого круга вопросов, в том числе развитие торгово-экономического сотрудничества, безопасность в регионе и совместные действия по обеспечению национальных интересов Беларуси и России, международная проблематика.

Фото: БЕЛТА

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