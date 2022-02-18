Подготовка к референдуму: идет широкая информационная кампания

Источник материала: ОНТ

До главного общественно-политического события года остается немногим более недели. К проведению референдума по поправкам в Конституцию идет активная подготовка по всей стране.

Проходит широкая информационная кампания, наблюдатели проверяют готовность комиссий и участков. На каждом из них сформированы списки граждан, установлены кабинки и урны. Избиратели могут задать вопросы как лично, так и по телефону. Среди наблюдателей большинство представлены общественными объединениями и политическими партиями. Есть и представители трудовых коллективов, а также граждане, которые сами проявили инициативу и подали заявление. Проект Конституции подробно обсуждают в самых разных коллективах – от трудовых, до студенческих. В крупнейшем техническом вузе страны на встрече с мэром столицы на все вопросы молодежи были даны подробные ответы.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома: «Очень радует, что молодежь активно интересуется будущим страны. В том числе предстоящим референдумом по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Ведь от этого зависит будущее в том числе и самой молодежи».

Молодежь, тем временем, находит креативные способы привлечь внимание к судьбоносному голосованию. Около тысячи активистов вышли на лед «Минск-арены» и запустили обратный отсчет до старта референдума. Большинство молодых людей будут помогать в его проведении на избирательных участках.

Не забыли и про наших олимпийцев: в поддержку сборной Беларуси молодежные активисты растянули над спортивной ареной большой государственный флаг.

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