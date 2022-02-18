﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Подготовка к референдуму: идет широкая информационная кампания

18.02.2022 11:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Подготовка к референдуму: идет широкая информационная кампания

До главного общественно-политического события года остается немногим более недели. К проведению референдума по поправкам в Конституцию идет активная подготовка по всей стране.

Проходит широкая информационная кампания, наблюдатели проверяют готовность комиссий и участков. На каждом из них сформированы списки граждан, установлены кабинки и урны. Избиратели могут задать вопросы как лично, так и по телефону. Среди наблюдателей большинство представлены общественными объединениями и политическими партиями. Есть и представители трудовых коллективов, а также граждане, которые сами проявили инициативу и подали заявление. Проект Конституции подробно обсуждают в самых разных коллективах – от трудовых, до студенческих. В крупнейшем техническом вузе страны на встрече с мэром столицы на все вопросы молодежи были даны подробные ответы.   

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома: «Очень радует, что молодежь активно интересуется будущим страны. В том числе предстоящим референдумом по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Ведь от этого зависит будущее в том числе и самой молодежи».

Молодежь, тем временем, находит креативные способы привлечь внимание к судьбоносному голосованию. Около тысячи активистов вышли на лед «Минск-арены» и запустили обратный отсчет до старта референдума. Большинство молодых людей будут помогать в его проведении на избирательных участках. 

Не забыли и про наших олимпийцев: в поддержку сборной Беларуси молодежные активисты растянули над спортивной ареной большой государственный флаг. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До главного общественно-политического события года остается немногим более недели. К проведению референдума по поправкам в Конституцию идет активная подготовка...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Могилеве задержаны оптовые закладчики психотропов, изъято более 500 г наркотиков
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by