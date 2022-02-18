Прокуратура потребовала устранить нарушения в содержании автомобильных дорог в Сморгонском районе

Источник материала: БелТА

18 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Сморгонского района потребовала устранить нарушения в содержании автомобильных дорог региона, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гродненской области.

С сентября 2021 года по январь 2022 года пескосолераспределители линейной дорожной дистанции №573 ДЭУ №57 РУП "Гродноавтодор" были неисправны. При этом ответственные должностные лица не приняли меры для поддержания техники в работоспособном состоянии и допустили ее необоснованный простой в зимний период. На балансе организации находилось лишь 3 единицы техники (вместо необходимых 5). Из них в работе со 2 по 3 января 2022 года был задействован только один пескосолераспределитель.

Сведения о погодных условиях не проанализировали и не приняли своевременные меры по ликвидации гололедицы в ДРСУ №134 КПУП "Гроднооблдорстрой". Также в организации не произвели расчет потребности в технике, что не позволило должным образом спланировать работу и негативно сказалось на содержании автомобильных дорог.

В этой связи 2 января 2022 года было приостановлено движение на участках республиканских трасс Р63 Борисов - Вилейка - Ошмяны и Р95 Лынтупы - Свирь - Крево - Гольшаны. На несколько часов в вечернее время на трассе Р63 в обоих направлениях было остановлено около 120 автомобилей, на автодороге Р95 - около 30.

По результатам проверки прокуратура Сморгонского района внесла представление председателю Сморгонского райисполкома, в котором потребовала устранить нарушения законодательства.-0-