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Белорусские биатлонистки не смогли завоевать медали в женском масс-старте по биатлону

18.02.2022 12:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские биатлонистки не смогли завоевать медали в женском масс-старте по биатлону

Белорусские биатлонистки в непростых погодных условиях соревновались в гонке с массовым стартом.

Динара Алимбекова и Анна Сола изначально были в числе претенденток на призовые места, но для белорусок гонка не сложилась из-за неточной стрельбы. Уже после первого рубежа сформировалась группа лидеров, где задавали тон представительницы Норвегии и Франции. Победу в масс-старте одержала Жюстин Бреза-Буше. Она лучше соперниц справилась с последней стрельбой и опередила норвежку Тириль Экхофф, ставшую второй, на 15 секунд. Замкнула тройку призеров Марте Олсбю Ройселанд. Анна Сола финишировала десятой, Динара Алимбекова – 12-я.

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Белорусские биатлонистки в непростых погодных условиях соревновались в гонке с массовым стартом. Динара Алимбекова и Анна Сола изначально были в числе...
 
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