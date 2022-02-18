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У берегов Греции загорелось пассажирское судно
Источник материала: ОНТ
ЧП на круизном лайнере. У берегов Греции загорелось судно!
На борту было 237 пассажиров и полсотни членов экипажа. Корабль выполнял рейс между городами Италии и Греции. О возгорании вовремя удалось сообщить береговой охране. На спасательных шлюпках пассажиров доставили на сушу, о пострадавших не сообщается. Причину пожара предстоит выяснить следствию.
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ЧП на круизном лайнере. У берегов Греции загорелось судно! На борту было 237 пассажиров и полсотни членов экипажа. Корабль выполнял рейс между городами Италии и...
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