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У берегов Греции загорелось пассажирское судно

18.02.2022 12:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

У берегов Греции загорелось пассажирское судно

ЧП на круизном лайнере. У берегов Греции загорелось судно!

На борту было 237 пассажиров и полсотни членов экипажа. Корабль выполнял рейс между городами Италии и Греции. О возгорании вовремя удалось сообщить береговой охране. На спасательных шлюпках пассажиров доставили на сушу, о пострадавших не сообщается. Причину пожара предстоит выяснить следствию.

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ЧП на круизном лайнере. У берегов Греции загорелось судно! На борту было 237 пассажиров и полсотни членов экипажа. Корабль выполнял рейс между городами Италии и...
 
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