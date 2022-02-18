На 19 февраля в Беларуси объявлен красный уровень опасности из-за ветра. Будьте осторожны!

Источник материала: ОНТ

Белгидромет предупреждает белорусов об опасном метеорологическом явлении. Из-за сильного ветра объявлен красный уровень опасности. Такого в Беларуси не было давно.

Порывы ветра ночью будут достигать 15-20 м/с, днем ветер усилится еще больше – до 17-24 м/с.

Особо сильный ветер ожидается в Брестской и Гродненской областях. Порывы ветра будут достигать 25-30 м/с.

Оставайтесь дома и берегите себя!

При этом оранжевый уровень опасности держится в Беларуси уже несколько дней.

Фото: БЕЛТА

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