Милиция перейдет на усиленный вариант службы в связи с референдумом

Источник материала: ОНТ

В связи с референдумом милиция перейдет на усиленный вариант работы с 21 февраля. Об этом сообщил начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МОБ МВД Беларуси Александр Купченя, сообщает БЕЛТА.

Такой режим работы правоохранительных органов продлится до 28 февраля.

Фото: БЕЛТА

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