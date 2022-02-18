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Милиция перейдет на усиленный вариант службы в связи с референдумом

18.02.2022 12:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Милиция перейдет на усиленный вариант службы в связи с референдумом

В связи с референдумом милиция перейдет на усиленный вариант работы с 21 февраля. Об этом сообщил начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МОБ МВД Беларуси Александр Купченя, сообщает БЕЛТА.

Такой режим работы правоохранительных органов продлится до 28 февраля.

Фото: БЕЛТА

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В связи с референдумом милиция перейдет на усиленный вариант работы с 21 февраля. Об этом сообщил начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики...
 
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