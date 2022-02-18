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Великобритания объявила красный уровень опасности – страна готовится к сильнейшей буре за 30 лет!

18.02.2022 12:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Великобритания объявила красный уровень опасности – страна готовится к сильнейшей буре за 30 лет!

Великобритания объявила красный уровень опасности! Королевство готовится к буре, которая может стать сильнейшей за 30 лет. 

По прогнозам синоптиков, стихия обрушится на Девоншир и Корнуолл и захватит часть южного побережья Уэльса. Скорость ветра может превысить 140 км в час. Жителям рекомендуют оставаться дома. Временно закрыты школы, приостановлено движение поездов. От непогоды уже пострадали другие европейские страны. Германия устраняет последствия урагана «Иления». На севере страны затоплены улицы, погибли по меньшей мере два человека. 

К привычной жизни пытаются вернуться соседние Польша и Чехия. Здесь проблемы с транспортом и электричеством. Метеослужбы зафиксировали максимальную скорость ветра в 152 километра в час. По прогнозам синоптиков, «Иления» затронет и Беларусь. Сегодня и в выходные ожидается усиление ветра. 

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Великобритания объявила красный уровень опасности! Королевство готовится к буре, которая может стать сильнейшей за 30 лет.  По прогнозам синоптиков, стихия...
 
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