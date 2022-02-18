Как государство помогает детям-сиротам реализоваться во взрослой жизни

Источник материала: ОНТ

Конечно, дружная семья, которая всегда поможет и поддержит – большое счастье. Но, к сожалению, не все дети растут в заботе и любви родны и близких. В жизни случаются и грустные истории.

И тогда воспитание ребенка берет на себя государство, и помогает даже после совершеннолетия.

Дарья Ковалевская, выпускница детского дома № 5 г. Минска: «Я такой человек, очень сильно привязываюсь к одному месту, и мне очень трудно уходить, прощаться с тем местом, с людьми, с которыми привык общаться. А там ты один, новые люди, но со временем, где-то через год, я уже привыкла, у меня появились друзья, с которыми мы общаемся, и потихоньку, потихоньку все налаживалось».

Четыре года назад Дарья Ковалевская покинула стены детского дома, в котором провела несколько лет. Сейчас учится в педагогическом университете, получает образование логопеда. А недавно у девушки появилась собственная просторная квартира. Государство предоставило социальное жилье.

Дарья Ковалевская, выпускница детского дома № 5 г. Минска: «Летом прошлого года я получила квартиру, я этому радовалась: свое место, свое жилье, но в какой-то степени ты понимаешь, что это ответственность, и с другой стороны я не привыкла жить одна, потому что до этого жила с девочками в общежитии».

Дети-сироты могут получить и помощь в строительстве собственного жилья. Для этого нужно обратиться в местный исполком, где ребенок стоит в очереди на улучшение жилищных условий, и предоставить пакет документов. После с решением, которое вынесут в исполкоме, нужно обратиться в банк и открыть кредит с учетом этой субсидии.

Сергей Шакель, начальник отдела жилищной политики администрации Фрунзенского района г. Минска: «Лицам из числа детей-сирот, оставшимся без попечения родителей, предоставляется субсидия на погашение процентов за пользование кредитом и на погашение основного долга в рамках 240-го Указа. Субсидия выдается на 20 лет, проценты за помощь в погашении предоставляется ставка рефинансирования Национального банка, увеличенная на 2%, а также предоставляется помощь в погашении основного долга в размере 50%».

А вот Арсений Сапрыкин только готовится вступить во взрослую жизнь. Он заканчивает школу, увлекается программированием. В детском доме для хобби есть все условия – оборудованный компьютерный класс, грамотные учителя.

Арсений Сапрыкин, воспитанник детского дома № 5 г. Минска: «В планах на будущее у меня поступить в БГУИР на факультет компьютерных систем и сетей, попробовать попасть на бесплатное и попасть в какую-нибудь IT-компанию, в которой можно будет работать».

После выпуска из детского дома Арсений, как и другие сироты, сможет получить помощь в территориальном центре социального обслуживания населения. Специалисты сопровождают каждого подопечного. Помогают детям использовать их социальные гарантии. Например, положенные денежные выплаты.

Татьяна Куиш, директор Территориального центра социального обслуживания населения Фрунзенского района г. Минска: «Мы делаем сверку, посылаем уведомления в вузы, ссузы, чтобы гарантированно дитя-сирота получило каждый год по заявительному принципу эту выплату денежную, которая определена решением Мингорисполкома №243 в размере бюджета прожиточного минимума».

Помогают и в устройстве на работу. Специалисты центра обращаются в управление труда и занятости, в администрацию района. Здесь всегда идут на встречу.

Татьяна Куиш, директор Территориального центра социального обслуживания населения Фрунзенского района г. Минска: «Также мы кому необходимо, покупаем одежду, обувь. Сегодня 14 детей, которым мы помогли. Это реальная помощь».

Кстати, в обновленной Конституции планируется закрепить нормы, направленные на защиту детей-сирот. А значит, помощь станет еще доступнее.

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