|
Как государство помогает детям-сиротам реализоваться во взрослой жизни
Источник материала: ОНТ
Конечно, дружная семья, которая всегда поможет и поддержит – большое счастье. Но, к сожалению, не все дети растут в заботе и любви родны и близких. В жизни случаются и грустные истории.
И тогда воспитание ребенка берет на себя государство, и помогает даже после совершеннолетия.
Четыре года назад Дарья Ковалевская покинула стены детского дома, в котором провела несколько лет. Сейчас учится в педагогическом университете, получает образование логопеда. А недавно у девушки появилась собственная просторная квартира. Государство предоставило социальное жилье.
Дети-сироты могут получить и помощь в строительстве собственного жилья. Для этого нужно обратиться в местный исполком, где ребенок стоит в очереди на улучшение жилищных условий, и предоставить пакет документов. После с решением, которое вынесут в исполкоме, нужно обратиться в банк и открыть кредит с учетом этой субсидии.
А вот Арсений Сапрыкин только готовится вступить во взрослую жизнь. Он заканчивает школу, увлекается программированием. В детском доме для хобби есть все условия – оборудованный компьютерный класс, грамотные учителя.
После выпуска из детского дома Арсений, как и другие сироты, сможет получить помощь в территориальном центре социального обслуживания населения. Специалисты сопровождают каждого подопечного. Помогают детям использовать их социальные гарантии. Например, положенные денежные выплаты.
Помогают и в устройстве на работу. Специалисты центра обращаются в управление труда и занятости, в администрацию района. Здесь всегда идут на встречу.
Кстати, в обновленной Конституции планируется закрепить нормы, направленные на защиту детей-сирот. А значит, помощь станет еще доступнее.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конечно, дружная семья, которая всегда поможет и поддержит – большое счастье. Но, к сожалению, не все дети растут в заботе и любви родны и близких. В жизни случаются...
|
Архив (Разное)