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Подразделения 103-й воздушно-десантной бригады на учениях отработали эпизод с уничтожением условного противника

18.02.2022 12:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Подразделения 103-й воздушно-десантной бригады на учениях отработали эпизод с уничтожением условного противника

Подразделения 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады во время учения отработали эпизод с уничтожением условного противника. 

По сценарию был захвачен один из населенных пунктов в Гомельской области. Витебские десантники работали во взаимодействии с местным отрядом милиции особого назначения. Первым делом бойцам нужно было блокировать захваченный населенный пункт. Это делается для того, чтобы никто не смог уйти. Далее – горячая фаза операции: штурм и уничтожение отрядов незаконного вооруженного формирования. Маневры в рамках «Союзной решимости» продолжатся до конца недели. Подразделения Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, которые выполнили свои задачи, уже возвращаются в пункты постоянной дислокации.

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Подразделения 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады во время учения отработали эпизод с уничтожением условного противника.  По сценарию был...
 
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