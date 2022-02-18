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Подразделения 103-й воздушно-десантной бригады на учениях отработали эпизод с уничтожением условного противника
Источник материала: ОНТ
Подразделения 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады во время учения отработали эпизод с уничтожением условного противника.
По сценарию был захвачен один из населенных пунктов в Гомельской области. Витебские десантники работали во взаимодействии с местным отрядом милиции особого назначения. Первым делом бойцам нужно было блокировать захваченный населенный пункт. Это делается для того, чтобы никто не смог уйти. Далее – горячая фаза операции: штурм и уничтожение отрядов незаконного вооруженного формирования. Маневры в рамках «Союзной решимости» продолжатся до конца недели. Подразделения Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, которые выполнили свои задачи, уже возвращаются в пункты постоянной дислокации.
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Подразделения 103-й воздушно-десантной бригады на учениях отработали эпизод с уничтожением условного противника
Подразделения 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады во время учения отработали эпизод с уничтожением условного противника. По сценарию был...
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