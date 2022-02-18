Курсы валют на 18 февраля 2022: доллар падает в цене

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились падением на 0.0064 рубля до 2.5676,
что составило 0.25%.
Всего за месяц доллар ослаб на 0.02 рублей.
Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к
рублю на 0.0033 (0.11%), на 18 февраля 2022 курс составил 2.9202. По итогам месяца
евро уменьшился на 0.0287 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ростом на 0.0027 рублей (0.08%). За месяц средневзвешенный курс
рубля увеличился всего на 0.0026 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
30 960 200
13 941 100
12 470 300
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.52 – 2.562 рублей, курс продажи доллара 2.569 – 2.614.
Евро можно было продать в диапазоне 2.85 – 2.911 рублей, купить – 2.922 – 2.965.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=76.2 (стоимость 1 доллара равна 76.2 российских рублей),