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Курсы валют на 18 февраля 2022: доллар падает в цене

18.02.2022 13:29 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Курсы валют на 18 февраля 2022: доллар падает в ценеКурсы валют на 18 февраля 2022: доллар падает в цене" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2022/02/1645180142849971.jpg">
фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0064 рубля до 2.5676, что составило 0.25%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.02 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0033 (0.11%), на 18 февраля 2022 курс составил 2.9202. По итогам месяца евро уменьшился на 0.0287 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0027 рублей (0.08%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.0026 рублей.

Объём торгов в BYN
Доллар Евро Российский рубль
30 960 200 13 941 100 12 470 300

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.52 – 2.562 рублей, курс продажи доллара 2.569 – 2.614. Евро можно было продать в диапазоне 2.85 – 2.911 рублей, купить – 2.922 – 2.965.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=76.2 (стоимость 1 доллара равна 76.2 российских рублей),
  • EUR/USD=1.139 (1 евро стоит 1.139 доллар),
  • EUR/RUB=86.6 (86.6 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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18 февраля 2022 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.5676, курс евро 2.9202, курс российского рубля (100 RUB)...
 
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