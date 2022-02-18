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Житель Мядельского района пытался дать взятку в $1 тыс. инспекторам ДПС

18.02.2022 13:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Мядельского района пытался дать взятку в $1 тыс. инспекторам ДПС, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"В Молодечно инспекторы ДПС остановили Volkswagen под управлением 54-летнего жителя Мядельского района. Он перевозил 240 л дизтоплива без сопроводительных документов, законность происхождения груза подтвердить не смог. По дороге в РОВД мужчина попытался дать взятку, чтобы его отпустили: предложил обоим сотрудникам по $500", - рассказали в УВД.

Оперативники БЭП установили, что задержанный работает в сфере железнодорожного транспорта, горючее украл из вагонов-рефрижераторов. К хищению оказался причастен его 48-летний коллега из Молодечно, который находился вместе с ним в автомобиле.

Материалы проверки по факту хищения дизтоплива и покушения на дачу взятки переданы следователю для дачи правовой оценки действиям фигурантов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Мядельского района пытался дать взятку в $1 тыс. инспекторам ДПС, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома. ...
 
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