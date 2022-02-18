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Гомельчанин задержан за незаконный оборот наркотиков

18.02.2022 13:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, направленных на изобличение лиц, занимающихся распространением наркотических средств, психотропных веществ, а также их аналогов с использованием сети интернета, сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Миноблисполкома совместно с коллегами из Пуховичского РОВД при силовой поддержке СОБР ВВ МВД РБ был задержан 21-летний житель Гомеля, причастный к незаконному обороту наркотических средств. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

В ходе личного досмотра и в тайниках оперативниками обнаружено и изъято 25 свертков особо опасного психотропного вещества мефедрона общей массой более 55 г. В мобильном телефоне задержанного правоохранители обнаружили координаты уже сделанных закладок наркотика.

Мужчина работал на один из интернет-наркомаркетов около четырех месяцев. Сбыт психотропов фигурант осуществлял на территории Гомеля и Минска. Оптовые партии забирал в пригородах, на съемных квартирах делил их на дозы для конечных потребителей и делал закладки.

По очередному заданию кураторов виртуального наркошопа молодой человек приехал в столицу за партией наркотика, где и был задержан.

В съемной квартире у фигуранта обнаружены и изъяты все необходимые предметы для фасовки наркотиков: весы, пакеты, изолента и другие приспособления.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, направленных на изобличение лиц, занимающихся...
 
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